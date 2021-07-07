Литва побудує стіну для захисту від нелегальних мігрантів з Білорусі

Влада Литви побудують стіну на кордоні з Білоруссю і направлять туди армію для захисту від напливу мігрантів з Білорусі. Про це в середу заявила прем’єр-міністр Інґріда Шимоніте, передає LRT.

Очільниця уряду назвала цей крок «стримуючим фактором» проти нелегальної міграції.

У Вільнюсі впевнені, що Олександр Лукашенко навмисно перенаправляє потоки мігрантів з Близького Сходу до Литви. За словами Шимон, це треба розглядати як акт помсти Литві та Євросоюзу, які засудили мінську адміністрацію за внутрішні репресії і запровадили проти неї санкції.

Раніше у ЄС висували аналогічні претензії на адресу російської влади. На думку критиків, Кремль навмисно спровокував міграційні потоки в Європу з Сирії та інших зон військового конфлікту за участю Москви.