Литва оголошує надзвичайну ситуацію через ситуацію з мігрантами з Білорусі

Уряд Литви оголосив про запровадження надзвичайної ситуації на національному рівні через потік мігрантів через корон із Білоруссю. Про це уряд заявив 2 липня.

Відповідальність за реакцію на надзвичайну ситуацію покладено на міністерку внутрішніх справ Агне Білотайте.

В уряді сподіваються, що режим надзвичайної ситуації полегшить реагування на дедалі більшу кількість нелегальних мігрантів, які прибувають до країни.

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Раніше запровадити цей режим закликала прикордонна служба Білорусі. За даними прикордонників, з початку року вони затримали 800 нелегальних мігрантів порівняно з 70 за 2020 рік.

Офіційний Вільнюс звинувачує Білорусь у недбалості та навіть у сприянні перевезенню іноземців до литовського кордону. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білатейте заявила, що збільшення кількості мігрантів – це свідома політика білоруської влади проти Литви. Вона назвала те, що відбувається, початком гібридної війни.