У Білорусі журналіста Александрова звинувачують у державній зраді

Білоруському журналісту і медіаменеджеру Андрію Александрову висунуто звинувачення в державній зраді. Про це повідомив його адвокат Антон Гашинський. Александрову загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Що саме інкримінують журналісту, адвокат не уточнив.

Раніше Александрову висунули звинувачення в організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок, або активній участі в них. Максимальний термін тримання під вартою за цією статтею становить шість місяців. Він закінчується 12 липня.

Андрія Александрова і його дівчину, громадську активістку Ірину Злобіну, затримали 12 січня.

За версією МВС, Александров і Злобіна «з серпня 2020 роки займалися фінансуванням» протестувальників у Мінську, в тому числі оплатили понад 250 штрафів, призначених затриманим на акціях. Гроші на ці цілі були надані Фондом ByHelp. Там заявили, що «будь-яка оплата штрафів не є злочином», і звинувачення є абсурдними.

У фонді також стверджували, що після затримання Александрова могли піддати тортурам, погрозам і залякуванню.

У правозахисному центрі «Весна» вважають кримінальне переслідування Александрова і Злобіної незаконним і пов’язали його з суспільною та правозахисною діяльністю затриманих.

Масові вуличні протести в Білорусі розпочалися в серпні 2020 року після президентських виборів, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко. Демонстранти вимагали його відставки і проведення нових виборів.

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За даними правозахисників, під час придушення протестів загинули не менш як вісім людей, понад 30 тисяч білорусів зазнали репресій. Влада країни порушила близько тисячі кримінальних справ проти своїх опонентів, десятки людей засуджені до тривалих термінів ув’язнення. Після масових репресій вуличні протести фактично припинилися.