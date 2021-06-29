Головне на ранок: Мінськ рве відносини з Брюсселем, Чехія вимагає в Росії відшкодування за вибухи у Врбетиці

Білорусь рве зв’язки з ЄС у відповідь на санкції

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва Євросоюзу в Мінську Дірка Шюбеля і заявило про припинення участі в ініціативі «Східне партнерство». Мінськ також заборонив в’їзд представникам європейських структур. МЗС Білорусі відкликало постійного представника Білорусі при ЄС для консультацій і рекомендувало постійному представникові ЄС у Мінську виїхати для консультацій до Брюсселю. Коментуючи це рішення, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що білоруський народ «історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів».

Чехія офіційно вимагає від Росії відшкодування за підрив складів озброєнь 2014 року, в Москві скаржаться на «вимагання»

Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що «застосувало міжнародно-правову відповідальність» щодо Росії у зв’язку з вибухами 2014 року на складах озброєнь у місцевості Врбетиці, влаштованими агентами російських спецслужб. Ноту з вимогою «повного відшкодування шкоди, завданої цим міжнародно-протиправним чином» заступник голови МЗС Чехії Мартін Смолек вручив послові Росії в Празі Олександру Змеєвському, якого для цього викликали до міністерства. У Москві. У Росії вимогу назвали «абсурдною».

«Євро-2020», 1/8 фіналу: підсумки 28 червня

У понеділок, 28 червня, в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу, відбулися чергові два матчі – Хорватії проти Іспанії (3:5) та Франції проти Швейцарії (4:5). Основний час в обох матчах завершився нічиєю. Іспанці забили два голи у додатковий час. Швейцарія здобула мінімальну перевагу під час серії пенальті. У вівторок, 29 червня, відбудуться останні два матчі 1/8 фіналу «Євро-2020», в тому числі – України проти Швеції.

Штаб ООС: військовий, поранений на Донбасі 28 червня, перебуває в тяжкому стані

Український військовий, який зазнав кульового поранення внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі 28 червня, перебуває в тяжкому стані, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил вранці 29 червня. Загалом за попередню добу на Донбасі зафіксували два порушення режиму тиші: поблизу Водяного, що на Приазов’ї, з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї, і в напрямку населеного пункту Новотошківське – зі стрілецької зброї. Станом на 7:00 29 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню: біля Невельського бойовики вели вогонь із мінометів 120-го калібру.

Австралія розширює локдаун, Британія планує зняти обмеження в липні, попри штам «Дельта»

Від 29 червня ще кілька міст Австралії запровадили локдаун через поширення штаму коронавірусу «Дельта», що призвів до нового спалаху COVID-19. Австралійські міста Перт і Брісбен приєдналися до Сіднея і Дарвіна і запровадили локдаун для стримання поширення хвороби. Водночас, попри те, що варіант «Дельта» призводить до зростання кількості випадків і у Великій Британії, всі обмеження в Англії все ще планують зняти 19 липня. Гонконг заявив, що забороняє всі пасажирські рейси з Британії, починаючи з 1 липня через епідемічну ситуацію там.