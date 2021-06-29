Штаб ООС: військовий, поранений на Донбасі 28 червня, перебуває в тяжкому стані

Український військовий, який зазнав кульового поранення внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі 28 червня, перебуває в тяжкому стані, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий», – йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру ООС, минулої доби на Донбасі зафіксували два порушення режиму тиші: поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї, а в напрямку населеного пункту Новотошківське – застосували стрілецьку зброю.

Станом на 7:00 29 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню: біля Невельського бойовики вели вогонь із мінометів 120-го калібру, повідомили у штабі ООС.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли станом на ранок 29 червня не наводять.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 42 українські військовослужбовці, ще принаймні понад 115 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів ще шестеро військових загинули і 18 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 40 загиблих і 125 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.