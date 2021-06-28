День Конституції на фронті: знову поранений внаслідок обстрілу

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили, що з початку доби і станом на 17-у годину порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.

Але, як поінформували пізніше в Оперативно-тактичному угрупованні «Північ», під вечір, близько 20.30, противник здійснив прицільний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї біля селища Новотошківського на Луганщині, що на північний схід від нині окупованої Голубівки, внаслідок якого зазнав кульового поранення український військовослужбовець.

За повідомленням, його стан – середньої тяжкості, після надання першої медичної допомоги його транспортували до лікувального закладу.

Ні про які дії українських військ у відповідь на цей обстріл у повідомленні не згадано.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 42 українські військовослужбовці, ще принаймні понад 115 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів ще шестеро військових загинули і 18 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 40 загиблих і 125 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.