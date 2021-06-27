Росія боїться дітей, які хочуть вступити в українські виші – освітній експерт

Підконтрольні Росії угрупування постійно створюють перепони для дітей, які хочуть виїхати з ОРДЛО та вчитися на вільній українській території. Чому Росія боїться відпускати дітей вчитися в рідну країну? Чи вдасться їм цього року зірвати плани вступників? І скільки в Донецьку і Луганську мріють вчитися у вільній Україні?



Усілякі обмеження і перешкоди дітям, які хочуть здобути освіту на підконтрольній Україні території, були весь час з початку конфлікту, говорить виконавча директорка громадської організації «Фонд «Відкрита політика» Ірина Жданова. Щороку, як тільки в Україні розпочинається вступна кампанія, угруповання «ЛДНР» намагаються створити перепони для виїзду дітей з ОРДЛО. У минулому році ситуація погіршилася. Використовуючи пандемію, угруповання «ДНР» закрило практично всі КПВВ в Донецькій області.



«Угруповання не хочуть відпускати дітей до України з кількох причин. Перша – боротьба за уми і цінності. Якщо діти навчатимуться в Україні, то в угрупувань не буде вже такого впливу на цінності і поведінку цих дітей. Вони не зможуть нав'язувати ту фальш про Україну, яку створюють в умовах гібридної війни. До того ж ці діти зможуть впливати на своїх родичів і знайомих, розповідаючи правду про Україну. Друга – в угруповань є необхідність кимось комплектувати свої бойові підрозділи. Випускників там розглядаю, як багнети, які можна відправити воювати проти України», – говорить Ірина Жданова.

Що ж робити випускникам?



В цьому році вже було до 10 повідомлень від жителів ОРДЛО про перешкоди при виїзді на підконтрольну Україні територію для вступу до вищів, говорить директорка департаменту соціально-гуманітарної політики Мінреінтеграціі Ірина Калупаха. Однак таких фактів може бути набагато більше, адже далеко не завжди люди про це повідомляють. Тим, хто вирішив вступати до українських вишів, Ірина радить все ж знайти можливість приїхати на підконтрольну Україні територію. А далі держава повинна забезпечити всі умови, щоб до моменту початку навчання дітям не потрібно було повертатися на непідконтрольну територію.



«Ми запустили нову програму. Діти перед початком навчання протягом 2 місяців проходять курси. Ці курси зі стипендіальним забезпеченням. Діти зможуть забезпечувати себе фінансово, проживати в гуртожитках безоплатно. Це дасть можливість їм не їздити туди-сюди. А перетнути КПВВ лише раз. І вже з 1 вересня починати навчання у вищих навчальних закладах адаптованими в український соціальний простір», – розповіла Ірина Калупаха.

З 2016 року тільки за спрощеною процедурою через освітні центри «Донбас-Україна» до українських вищів вступило 8 тисяч 225 осіб. При цьому більше двох тисяч з них – в минулому році. Коли більшість КПВВ на Донбасі були закриті. Цього року зменшення кількості абітурієнтів також не очікується, говорить Ірина Жданова. З початку року на спеціальну гарячу лінії надійшло більше 10 тисяч дзвінків, що стосуються вступу.



«Студенти, які вступали до вузів так званих «ЛНР», «ДНР» зрозуміли, що це безперспективно. Їхні документи не приймає не тільки Україна та інші країни світу, а й Росія дуже обмежено їх приймає. Тобто ці люди фактично прив'язані до окупованої території. Ми побачили сплеск після 4 років. Якраз коли закінчився «бакалаврат» на тих територіях. І потім більше людей захотіли вчиться на підконтрольній Україні території», – розповіла Ірина Жданова.



Знання дітей з ОРДЛО не гірші, ніж у ровесників на вільній території

Аналіз оцінок абітурієнтів з ОРДЛО показує, що кожен, хто приїхав вступати до українських вищів, пройшов би на бюджет і без спрощеної процедури, говорить аналітик VoxUkraine Ксенія Алеканкіна. Можливо, не в той університет, в який подавав документи. Однак завжди б знайшлося бюджетне місце навіть при вступі на загальних заставах. Тобто їх знання достатні. І ми повинні розуміти, що у них висока мотивація.



«З того, що можна було б покращити. Ми хотіли б прибрати іспити з екзаменатором. Замінити це тестами. Екзаменатори часто округлюють оцінки. І потім це може вплинути. І друге – зробити пункти для здачі таких тестів в містах біля лінії розмежування. Щоб бажаючим вступити, наприклад у Львові, не потрібно було їхати в сам Львів на цьому етапі. А здати тести, і за оцінками вже судити, чи варто туди їхати?», – говорить Ксенія Алеканкіна.



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