Як випускникам з ОРДО потрапити до ВНЗ України?
Вже другий рік бойовики угруповання, посилаючись на коронавірус, не дозволяють абітурієнтам, які бажають потрапити на підконтрольну частину уряду України, перетнути пункти пропуску. Таким чином змушують їх їхати з території контрольованої російськими гібридними силами через Росію і наражатися на штрафи. З якими ще проблемами стикаються майбутні студенти в окупації? Ексклюзив із Донецька.
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
Віталій Портников
Путін пристрасно бажає самітів, але уникає один – щодо Донбасу
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ