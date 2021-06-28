Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Як випускникам з ОРДО потрапити до ВНЗ України?

Як випускникам з ОРДО потрапити до ВНЗ України?
Embed
Як випускникам з ОРДО потрапити до ВНЗ України?

No media source currently available

0:00 0:06:19 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Вже другий рік бойовики угруповання, посилаючись на коронавірус, не дозволяють абітурієнтам, які бажають потрапити на підконтрольну частину уряду України, перетнути пункти пропуску. Таким чином змушують їх їхати з території контрольованої російськими гібридними силами через Росію і наражатися на штрафи. З якими ще проблемами стикаються майбутні студенти в окупації? Ексклюзив із Донецька.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG