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Меркель штовхає ЄС до Путіна, бойовики вішають смерті на ЗСУ: тиждень на Донбасі

Канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Еманюель Макрон у Берліні 18 червня 2021-го року

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Лідери Німеччини та Франції Ангела Меркель і Еманюель Макрон напередодні саміту лідерів ЄС раптом запропонували колегам погодитись на саміт Росія-ЄС, які не проводилися з моменту анексії Кремлем українського Криму. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба застеріг від такого кроку високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, заявивши, що це «знеохотить Росію від виконання Мінських угод», а на бурхливій дискусії на самому саміті 25 червня ідею було відхилено. Проти виступили Польща, країни Балтії, Румунія, а також Данія, Швеція й Нідерланди, що розчарувало Кремль. На цьому саміті, крім іншого, Брюссель продовжив санкції проти Росії за Крим і Донбас іще на 6 місяців. Під час розмови на Михайлівській площі німецький та французський посли пообіцяли, що «подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням». Та що все ж таки трапилось? Аналізуємо в ефірі.

Після 7-ми та 6-ти років роботи в Тристоронній контактній групі з перемовин щодо Донбасу її полишили модератор політичної підгрупи посол П'єр Морель та модератор гуманітарної підгрупи посол Тоні Фріш. І якщо бойовики висловили Морелю вдячність «за відповідальну та сумлінну посередницьку діяльність», то українська делегація проводила Фріша та Мореля мовчанням – очевидно, було за що. Посаду Мореля обійняла досвідчена 68-річна колишня посол Франції у Китаї та Росії Сільві Берманн. Наступник Фріша поки невідомий.

Бойовики вдруге за місяць звинуватили Україну у масовому вбивстві членів незаконник збройних угруповань – на цей раз біля Лозової поблизу окупованого Донецька (перший випадок був біля Голубовського на окупованій частині Луганщини). Цього разу, за версією «ДНР», ЗСУ ніби-то обстріляли бойовиків з мінометів, а потім іще і санітарний автомобіль, який намагався вивезти поранених та тіла загиблих. Штаб ООС заявив, що чотири бойовики загинули і п'ятеро були поранені через те, що натрапили на мінне поле (перший випадок був, за версією ЗСУ, спричинений пиятикою озброєних членів угруповань). Ми розбираємось у версіях сторін та тому, навіщо бойовики так наполегливо «шиють» Україні «гуманітарні злочини».

Прямо в центрі Берліна з'явилася імпровізована «виставка» із фотографіями ніби-то вбитих українськими військовими дітей Донбасу, на яку натрапила наша журналістка. Розповідаємо, хто її організував, та що за фото там демонструються.

Проросйська пропагандистська виставка прямо біля Брандербурзьких воріт
Проросйська пропагандистська виставка прямо біля Брандербурзьких воріт

Росія створює ілюзію покращення на захопленій ній частині Донбасу: підвищує зарплати бюджетникам, пенсії та соцвиплати; готує видачу справжнього російського документа, необхідного для отримання російських пільг та виплат, прямо на окупованій території; оголосила про намір збудувати величний храм підконтрольної Москві церкви в донецькому парку. От тільки усі ці дії із «подвійним дном», про яке не скажуть на місцевому телебаченні: виплати зубожілим людям виростуть на копійки, а з ними, як правило, ростуть і ціни; завдяки російському документу нічого, знаходячись в Донецьку, не отримаєш – і нав'язують його, скоріше за все, щоби донеччани «проголосували» на виборах до Держдуми; ну а проти храму, побоюючись вирубки дерев, знищення дитмайданчика та сусідства із гучними колоколами, повстали люди. Те ж саме із довгоочікуваним відриттям «кордону» між окупованими частинами Донеччини та Луганщини та запуском електричок: поїхати на них можна буде тільки до території, підконтрольної бойовикам –​ але не до вільної України.

А ось кроки України з підтримки жителів окупованої частини Донбасу: попри величезні борги Київ продовжує постачати туди воду, а в Мінреінтеграції розробляють план на випадок, коли український мобільний зв'язок там остаточно зникне.

Наостанок – наш ексклюзив: розповідь донеччанки, яка пів року тому повернулася в Донецьк. Прочитайте, перш ніж складати враження від тих, хто там залишився.

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