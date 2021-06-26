Меркель штовхає ЄС до Путіна, бойовики вішають смерті на ЗСУ: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Лідери Німеччини та Франції Ангела Меркель і Еманюель Макрон напередодні саміту лідерів ЄС раптом запропонували колегам погодитись на саміт Росія-ЄС, які не проводилися з моменту анексії Кремлем українського Криму. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба застеріг від такого кроку високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, заявивши, що це «знеохотить Росію від виконання Мінських угод», а на бурхливій дискусії на самому саміті 25 червня ідею було відхилено. Проти виступили Польща, країни Балтії, Румунія, а також Данія, Швеція й Нідерланди, що розчарувало Кремль. На цьому саміті, крім іншого, Брюссель продовжив санкції проти Росії за Крим і Донбас іще на 6 місяців. Під час розмови на Михайлівській площі німецький та французський посли пообіцяли, що «подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням». Та що все ж таки трапилось? Аналізуємо в ефірі.

Після 7-ми та 6-ти років роботи в Тристоронній контактній групі з перемовин щодо Донбасу її полишили модератор політичної підгрупи посол П'єр Морель та модератор гуманітарної підгрупи посол Тоні Фріш. І якщо бойовики висловили Морелю вдячність «за відповідальну та сумлінну посередницьку діяльність», то українська делегація проводила Фріша та Мореля мовчанням – очевидно, було за що. Посаду Мореля обійняла досвідчена 68-річна колишня посол Франції у Китаї та Росії Сільві Берманн. Наступник Фріша поки невідомий.

Бойовики вдруге за місяць звинуватили Україну у масовому вбивстві членів незаконник збройних угруповань – на цей раз біля Лозової поблизу окупованого Донецька (перший випадок був біля Голубовського на окупованій частині Луганщини). Цього разу, за версією «ДНР», ЗСУ ніби-то обстріляли бойовиків з мінометів, а потім іще і санітарний автомобіль, який намагався вивезти поранених та тіла загиблих. Штаб ООС заявив, що чотири бойовики загинули і п'ятеро були поранені через те, що натрапили на мінне поле (перший випадок був, за версією ЗСУ, спричинений пиятикою озброєних членів угруповань). Ми розбираємось у версіях сторін та тому, навіщо бойовики так наполегливо «шиють» Україні «гуманітарні злочини».

Прямо в центрі Берліна з'явилася імпровізована «виставка» із фотографіями ніби-то вбитих українськими військовими дітей Донбасу, на яку натрапила наша журналістка. Розповідаємо, хто її організував, та що за фото там демонструються.

Росія створює ілюзію покращення на захопленій ній частині Донбасу: підвищує зарплати бюджетникам, пенсії та соцвиплати; готує видачу справжнього російського документа, необхідного для отримання російських пільг та виплат, прямо на окупованій території; оголосила про намір збудувати величний храм підконтрольної Москві церкви в донецькому парку. От тільки усі ці дії із «подвійним дном», про яке не скажуть на місцевому телебаченні: виплати зубожілим людям виростуть на копійки, а з ними, як правило, ростуть і ціни; завдяки російському документу нічого, знаходячись в Донецьку, не отримаєш – і нав'язують його, скоріше за все, щоби донеччани «проголосували» на виборах до Держдуми; ну а проти храму, побоюючись вирубки дерев, знищення дитмайданчика та сусідства із гучними колоколами, повстали люди. Те ж саме із довгоочікуваним відриттям «кордону» між окупованими частинами Донеччини та Луганщини та запуском електричок: поїхати на них можна буде тільки до території, підконтрольної бойовикам –​ але не до вільної України.

А ось кроки України з підтримки жителів окупованої частини Донбасу: попри величезні борги Київ продовжує постачати туди воду, а в Мінреінтеграції розробляють план на випадок, коли український мобільний зв'язок там остаточно зникне.

Наостанок – наш ексклюзив: розповідь донеччанки, яка пів року тому повернулася в Донецьк. Прочитайте, перш ніж складати враження від тих, хто там залишився.

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