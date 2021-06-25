С 1 июля возобновляется движение поездов между ОРДО и ОРЛО

Между оккупированными районами Луганщины и Донетчины снова будут курсировать электрички. С 1 июля подконтрольные России администрации запускают движение пригородных поездов, остановленное из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают информационные ресурсы группировок «ЛДНР».

По данным подконтрольной группировкам «Донецкой железной дороги», с 1 июля ежедневно будут курсировать пригородные поезда из Луганска в Ясиноватую и Дебальцево, а также из Дебальцево в Торец и Родаково и в обратном направлении.

До 2014 года железнодорожная станция «Ясиноватая» в пригороде Донецка была самой крупной в Украине. Ежедневно через нее следовали порядка 40 пригородных поездов в различных направлениях и столько же — пассажирских поездов дальнего следования.

Сейчас «Ясиноватая» стала главным железнодорожным узлом под контролем группировки «ДНР».

Из города по железной дороге можно доехать в оккупированные Углегорск, Дебальцево, Иловайск и на границу с Россией – до пункта пропуска «Успенка». Из оккупированного Луганска есть маршрут «Луганск-Ясиноватая».

Боевики только неделю назад открыли так называемую границу между оккупированными частями Луганской и Донецкой областей. Они закрывали его под предлогом COVID-19.

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