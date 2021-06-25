Лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії

Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі вирішили продовжити економічні санкції проти Росії, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

«Ми продовжили дію економічних санкцій проти Росії. Москва має виконати свою роботу, націлену на виконання Мінських угод», – написав він у твітері.

Дію санкцій, пов’язаних із анексією Криму і підтримкою з боку Москви бойовиків на Донбасі, продовжили ще на шість місяців, вони діють вже сім років, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Європейський союз після анексії Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Відтоді їх постійно продовжували.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.