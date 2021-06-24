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Кулеба в Брюсселі застеріг від поновлення самітів ЄС із Росією

Дмитро Кулеба поруч із головою МЗС Молдови Авреліу Чокоєм, Грузії Давітом Залкальяні та головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, Брюссель, 24 червня 2021 року

Поновлення самітів між Європейським союзом і Росією буде небезпечним відхиленням від санкційної політики блоку, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав на спільній конференції за участі високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, а також міністрів закордонних справ Грузії та Румунії.

Кулеба зазначив, що Східне партнерство, якому була присвячена зустріч дипломатів, потребує «переходу на новий рівень», і висловив надію, що прийдешній саміт Євросоюзу буде поворотним для цього об’єднання.

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Водночас він сказав, що порушив у перемовах із Боррелем ймовірне поновлення формату самітів ЄС-Росія:

«Я скористався можливістю зустрічі з Високим представником, аби розділити з ним глибоку стурбованість України щодо інформації, яку ми отримали вчора. Вона стосується ініціативи винести на обговорення з європейськими лідерами на зустрічі Європейської ради ідею, яка може призвести до поновлення самітів між Росією та Європейським Союзом».

Кулеба назвав зупинку діалогу на високому рівні між Євросоюзом і Росією частиною санкційної політики блоку щодо Москви через її агресію проти України.

«Ініціативи відновити саміти з Росією без будь-якого прогресу з російського боку буде небезпечним відхиленням від санкційної політики ЄС. Це тільки підірве політику ЄС із невизнання та підважить ефективність санкційного режиму, а також, що ще більш небезпечно – знеохотить Росію від виконання Мінських угод», – заявив голова МЗС.

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Він нагадав, що рішення заморозити саміти в Брюсселі ухвалили 2014 року після початку російської агресії і з того часу Росія не демонструвала змін у своїй політиці ані щодо України, ані щодо Європейського союзу.

«Ми вважаємо, що відновлення самітів було б безпідставним», – підсумував Кулеба.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон запропонували запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт із лідерами Євросоюзу у рамках перезапуску відносин із Кремлем.

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