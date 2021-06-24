Кулеба в Брюсселі застеріг від поновлення самітів ЄС із Росією

Поновлення самітів між Європейським союзом і Росією буде небезпечним відхиленням від санкційної політики блоку, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав на спільній конференції за участі високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, а також міністрів закордонних справ Грузії та Румунії.

Кулеба зазначив, що Східне партнерство, якому була присвячена зустріч дипломатів, потребує «переходу на новий рівень», і висловив надію, що прийдешній саміт Євросоюзу буде поворотним для цього об’єднання.

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Водночас він сказав, що порушив у перемовах із Боррелем ймовірне поновлення формату самітів ЄС-Росія:

«Я скористався можливістю зустрічі з Високим представником, аби розділити з ним глибоку стурбованість України щодо інформації, яку ми отримали вчора. Вона стосується ініціативи винести на обговорення з європейськими лідерами на зустрічі Європейської ради ідею, яка може призвести до поновлення самітів між Росією та Європейським Союзом».

Кулеба назвав зупинку діалогу на високому рівні між Євросоюзом і Росією частиною санкційної політики блоку щодо Москви через її агресію проти України.

«Ініціативи відновити саміти з Росією без будь-якого прогресу з російського боку буде небезпечним відхиленням від санкційної політики ЄС. Це тільки підірве політику ЄС із невизнання та підважить ефективність санкційного режиму, а також, що ще більш небезпечно – знеохотить Росію від виконання Мінських угод», – заявив голова МЗС.

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Він нагадав, що рішення заморозити саміти в Брюсселі ухвалили 2014 року після початку російської агресії і з того часу Росія не демонструвала змін у своїй політиці ані щодо України, ані щодо Європейського союзу.

«Ми вважаємо, що відновлення самітів було б безпідставним», – підсумував Кулеба.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон запропонували запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт із лідерами Євросоюзу у рамках перезапуску відносин із Кремлем.