В МЗС прокоментували заборону українським уболівальникам потрапити на стадіон у Бухаресті з прапором «Крим – це Україна»

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на інформацію про українських уболівальників, які не могли потрапити на стадіон у Румунії з прапором «Крим – це Україна» перед матчем України й Австрії. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українському посольству в Бухаресті негайно звернутися до румунської сторони задля з’ясування обставин цієї ситуації», – повідомив Ніколенко.

21 червня румунські правоохоронці не пустили на стадіон у Бухаресті українських уболівальників із прапором із написом «Крим – це Україна». Про інцидент повідомив у фейсбуці користувач Дмитро Сергійович із посиланням на анонімних друзів.

«Під час входу на стадіон із боку румунської поліції та стюардів побачили нездоровий інтерес до всіх прапорів, що проносились. Із собою мали два прапори з написом «Kyiv» та «Crimea is Ukraine». Коли поліція помітила прапор із Кримом – поназбігалося купа незрозумілих людей, що відтіснили нас вбік і сфоткали прапор. Сказали, що вхід із цим прапором заборонений, тому що це політика. На наші твердження, що це не політика, а просто факт, – нас запитали, чи хочемо ми потрапити на футбол, і наполягли на здачі прапора в камеру схову. Сказали, що Крим – спірна територія між Росією та Україною, і відмовилися поглянути на карту в гугл-мапс», – заявили вболівальники, як їхні слова передано в дописі.

21 червня збірна України поступилася в останньому матчі групового турніру чемпіонату Європи з футболу, що відбувся в Бухаресті. Українці програли команді Австрії з рахунком 0:1.

У першому матчі групового турніру Україна поступилася збірній Нідерландів, у другому – перемогла команду Північної Македонії.