«Євро-2020»: перемога! Україна – Північна Македонія 2-1

Збірна України перемогла команду Північної Македонії у матчі групового етапу Чемпіонату Європи з футболу (група C), що відбувся в румунському Бухаресті, з рахунком 2-1.

Голи за Україну забили в першому таймі нападники Андрій Ярмоленко (29-а хвилина) і Роман Яремчук (34-а хвилина). Гол у відповідь забив на 57-й хвилині македонський півзахисник Езджан Аліоський.

За словами українського спортивного журналіста Богдана Буги, репортера офіційного сайту УЄФА, збірна України повністю контролювала гру в першому таймі і, крім двох забитих голів, могла додати ще. Але після перерви гра цілком змінилася: команда не тільки пропустила гол – супротивники змусили її зробити надто багато помилок.

Але, вважає він, головне – що є три очки. Та синьо-жовтим треба повчитися з того, що сталося в другому таймі.

Андрій Ярмоленко отримав за свою гру нагороду «Зірки матчу». Його гол, нагадує Буга, – 42-й у його міжнародній кар’єрі. Ще шість – і він наздожене Андрія Шевченка як найбільш результативного українського футболіста.

На цей момент Україна перебуває в своїй групі на третьому місці з трьома очками (одна перемога, один програш), Північна Македонія на останньому четвертому з нулем очків – вона програла обидва зіграні на цей час матчі.

На першому й другому місцях – Нідерланди і Австрія, які наразі зіграли лише по одній грі. Вони змагатимуться між собою пізніше 17 червня (початок матчу о 22-й годині за київським часом).

Наступний матч збірної України на «Євро-2020» – проти Австрії 21 червня о 19-й годині за київським часом, теж у Бухаресті.