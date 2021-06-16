«Слава Украине! – Героям слава!» Почему Россия так не любит это приветствие

Как и когда приветствие ВСУ «Слава Украине! – Героям слава!» стало в Украине футбольным и почему оно так раздражает Россию? Российский МИД перед стартом Евро-2020 назвал его «нацистским», а Российский футбольный союз потребовал убрать с новой формы сборной Украины по футболу официальное приветствие ВСУ и Нацгвардии. После долгих переговоров с УЕФА Федерации футбола Украины удалось оставить приветствие на футболках – теперь это официальный футбольный символ Украины (но на футболках игроков во время чемпионата слова «Героям слава!» будут дополнительно закрыты новой нашивкой). В эфире Радио Донбасс.Реалии мы поговорили о спортивном и историческом аспектах приветствия «Слава Украине! – Героям слава!».

Александр Монзолевский, спортивный комментатор Украинского радио, ветеран АТО/ООС:

– Изначально это было приветствием болельщиков, а потом уже стало приветствием ВСУ. «Слава Украине! – Героям слава!» использовалось как перекличка между трибунами с первых дней независимости чемпионата Украины. Думаю, в массовом сознании развитие приветствию дали именно болельщики.

Еще до введения этого приветствия как официального в армии, в 2014-15 годах, оно в армии использовалось: всегда ты заканчивал построение солдат со «Слава Украине!»

Почему Россия так не любит его? Есть такая организация Football Against Racism in Europe... Они всегда внимательно следили за тем, что вывешивается на трибунах в Украине, и с 2013-го был шквал атак от этой организации, когда запрещали красно-черный флаг, портреты Бандеры и Шухевича, но, тем не менее, к лозунгу «Слава Украине! – Героям слава!» претензий не было. И даже сейчас есть справочник этой FARE, и там этой фразы нету. Россию я как врага где-то понимаю: когда в 2014 году происходит матч Украина-Беларусь, и украинские болельщики приезжают в Беларусь и напоминают белорусам «Слава Украине! – Героям слава!» и кричат им «Жыве Беларусь» и те отвечают «Жыве вечно», это не понравится никакому диктаторскому режиму.

Я подозреваю, что УЕФА хочет закрыть голову руками и сказать: только не трогайте нас! Они прекрасно понимают, что лозунги чисты и с политической, и с футбольной точки зрения. Но поскольку один из главных спонсоров УЕФА – «Газпром», а не «Нафтогаз», они решили хоть в этом уступить и убрать «Героям слава». Но я вам скажу, что в России дико недовольны этим решением УЕФА и считают его половинчастым, так что, в принципе, я бы не посыпал голову пеплом. Это маленькая, но все же наша победа в борьбе с чиновниками УЕФА. Главной претензией России все же была карта Украины с Крымом.

Кирилл Галушко, историк, координатор проекта «Лікбез. Історичний фронт»:

– Тут вопрос не только в использовании этой речевки во время Второй мировой войны, когда существовали разные формы коллаборационизма – замечу, в немецких подразделениях воевало намного больше русских, чем украинцев, хотя Украина была оккупирована вся, а в России всего несколько областей. Данное выражение могло кем-то когда-то естественно использоваться в этот период, потому что мы не изучали все речевки, которые были на стадионах в период Второй мировой войны. Но сам лозунг «Слава Украине! – Героям слава!» относится к 1920-м годам и периоду украинской революции. Существовало несколько его вариантов: «Навіки слава», «Козакам слава», «Гетьману слава»... Я не понимаю придирки к выражению «Героям слава», если там нету слова «вождь» или чего-то, чтобы как-то ассоциировалось с нацизмом. Это так же, как запретить «Слава Испании – героям слава» или «Слава Исландии – героям слава». Такие лозунги были у поляков, у чехов, на Балканах.

Алексей Мустафин, историк:

– Россия использует любой способ дискредитации Украины. Если бы была возможность, они бы рассказывали, что неправильное и происхождение герба, и флага. «Слава Украине! – Героям слава!» – достаточно известный лозунг, существующий по меньшей мере с конца 19-го века. В воспоминаниях Паустовского, которого сложно обвинить в симпатиях к украинскому национализму, сказано, что его переезд из России в Украину отличало то, что там на митингах кричали «Ура!», а здесь «Слава!». Конечно, как и многие другие политические организации, украинские националисты использовали этот лозунг, но он имеет намного более широкий контекст, чем только привязку к Украинской организации националистов. Не стоит постоянно оглядываться на то, что по этому поводу подумают в России. Культ героев характерен для многих стран. И напомню, что главная награда в СССР называлась «Герой Советского Союза». Себе это Россия позволяет.

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