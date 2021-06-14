Украина в первом матче европейского чемпионата по футболу сыграла против Нидерландов 2:3, а Россия стартовала с 0:3 против Бельгии. Как эти матчи смотрят на оккупированной российскими гибридными силами части востока Украины? За кого болеют в Донецке, принимавшем Европервенство в 2012-м?
Сегодня «Донбасс Арена» – домашний стадион «Шахтера» и арена европейского чемпионата 2012 года – пустует. Мяч-фонтан у его стен снова запустили, и люди охотно фотографируются возле него в эти футбольные дни. Но вокруг стадиона царит запустение.
– Хороший результат, – пишет об игре Украины против Нидерландов подписчик местного телеграмм-канала.
– Россия, вперед, она еще покажет обязательно! Россия! – звучит голос в противовес.
– Впервые болела за Украину. Как же не хватает футбольных эмоций у нас...
В Донецке есть болельщики обеих сборных
12 июня в Донецке и Луганске праздновали российский государственный праздник – День России. Его ввели на оккупированных территориях как официальный, хотя Кремль на 8-м году войны так и не признал Донецк и Луганск ни под своей властью, ни независимыми. В День России в ОРДЛО принято еще больше активизировать призывы «забрать Донбасс, как Крым» – в таком стиле, как, например, об этом спела группа вокалистов Донецкой филармонии.
Именно в этот день российская сборная стартовала на чемпионате. Но интересно, что в целом информации об участии Украины в Евро-2020 в пророссийских пабликах было намного больше, чем упоминаний о России. Здесь были в моде и обсуждения истории с футболками, и инцидент с польским телеканалом, перепутавшим флаги стран (Украина «получила» российский), и собственно анонс игры с Нидерландами. Тогда как о матче Россия-Бельгия мало кто вообще писал, максимум – вот такой анонс на подконтрольном оккупационной администрации ресурсе: «Русский Донбасс празднует и надеется на победу сборной России».
Но сами донецкие подписчики, тем не менее, были активны – и там, где нам удалось найти ветки обсуждений именно футбола, происходило следующее:
– (о б Украине) Достойно играли.
– Точно. Молодцы. Играли супер.
– Так себе играли, если честно.
– Так и надо Шевченко: не поставить никого из игроков «Шахтера», вроде Тараса, а поставить дырнамовцев из Киева – получи поражение и распишись.
– Прекрасная игра!
– Вот это футбол! Сборная Украины – бойцы с характером. Слава Украине.
– Чутка не хватило в ничью дойти. А футбол неплохой показали. С остальными в группе, думаю, смогут совладать.
– Сборная России – это аналог российской пропаганды: понтов много, а доходит до дела – ноль!
– Бельгия красавцы.
– Glory to Belgium.
– 3:2 достойно, 3:0 позорно.
– Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело против сборной Бельгии за насилие в отношении россиян, находившихся в беспомощном состоянии.
– Нужно было в лаптях играть, авось помогло бы.
Впрочем, кто-то подчеркивал безразличие к игре Украины. Попадалась среди подписчиков и агрессивная реакция в целом на новости об украинской сборной:
– А при чем тут Украина? – спрашивали у админов, запостивших анонс матча.
– 4:0 в пользу голландцев (это был прогноз – ред.)
– Голландцы (победят) нациков, как наши в 45-м.
– Вообще-то, они умеют играть в футбол. Если не потеряли все наследие «Динамо» , «Зари» и «Шахтера».
А вот как отвечают подписчики телеграмм-каналу в опросе (канал четко пророссийский по своему контенту):
От войны к футболу
Обсуждают дончане вечный вопрос: имеет ли отношение к спорту политика, и вообще реальность?
– Несмотря ни на что, сегодня болеем за Украину. Спорт вне политики.
– Раньше всегда болел за Украину и Россию. Но после начала войны и убийства тысяч людей, болеть за рашу как-то не получается. Не вижу тут ничего удивительного.
– По той же причине ненавижу украинское государство. Но почему-то не чувствую радости от поражения сборной Украины. Может, я человек не такое г..., как некоторые?
Шутки про сборную «ДНР» всегда в моде
В Донецке всегда шутят на тему изолированности города от мировых процессов:
– Ууу-х, а матч со сборной «ДНР» когда?
– А с каким счетом «сборная ДНР» про(играла) все?
– Скоро у нас в Донбассе футбольную лигу зае...шим! Будем рвать этих бельгийцев за русских братьев, оле-оле, «ДНР» вперед!
– Будете «рвать» абхазов, осетин и россиян, на этом список команд чемпионата заканчивается. А, забыл: может еще беларусы примут участие.
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