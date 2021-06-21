«Євро-2020»: Україна програла Австрії

Збірна України поступилася в останньому матчі групового турніру чемпіонату Європи з футболу.

Українці програли команді Австрії з рахунком 0:1.

Єдиний гол на рахунку Крістофа Баумгартнера. На 21-й хвилині він забив з кутового.

В іншому матчі групи Нідерланди розгромили Македонію – 3:0.

У підсумку команди набрали: Нідерланди – 9 очок, Австрія – 6, Україна – 3, Північна Македонія – 0.

Україна має шанси пробитися до наступного раунду разом з кращими командами, які посіли третє місце у своїх групах.

Збірна Австрії у 1/8 гратиме з Італією. Суперник Нідерландів ще не визначився.

У першому матчі групового турніру Україна поступилася збірній Нідерландів, у другому – перемогла команду Північної Македонії.