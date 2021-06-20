«Євро-2020»: Італія обіграла Вельс, Туреччина поступилася Швейцарії

Збірна Італії 20 червня виграла матч проти Вельса в групі A з рахунком 1:0. Переможний гол на стадіоні Olimpico в Римі забив Маттео Пессіна.

Сьогодні ж у Баку відбувся матч між Швейцарією та Туреччиною в цій же групі, який закінчився із рахунком 3:1. Два голи у ворота турків забив Джердан Шачірі, ще один – Гаріс Сеферович. Один м’яч за турецьку збірну забив Ірфан Кагведжі.

Відтак Туреччина залишає чемпіонат.

На понеділок 21 червня призначені чотири гри. Північна Македонія проти зіграє проти Нідерландів, Україна – проти Австрії в групі C. У групі B збірна Росії зустрінеться з Данією, фінська команда – із бельгійською.