Підсумки дев’ятого дня «Євро-2020»: дві нічиї і перемога Німеччини

На Чемпіонаті Європи з футболу в суботу, 19 червня, Німеччина перемогла Португалію, а Угорщина з Францією й Іспанія з Португалією зіграли внічию.

У матчі збірних Угорщини і Франції, що відбувся в Будапешті, перший м’яч на «рідному» полі забив угорський захисник Аттіла Фіола на другій додатковій хвилині першого тайму. Гол у відповідь забив французький нападник Антуан Ґрізман – 1-1.

Матч між командами Португалії й Німеччини, що завершився перемогою другої з рахунком 2-4 на «рідному» для неї полі в Мюнхені, став найбагатшим на голи – в тому числі на автоголи.

Рахунок відкрив на 15-й хвилині португальський нападник Кріштіану Роналду. Наступні ж два м’ячі влетіли в ворота Португалії як автоголи. На 35-й хвилині удар півзахисника Йозуа Кімміха забив м’яч, який устиг зачепити португальського захисника Рубена Діаша, якого й записали «автором» голу у власні ворота. Ситуація повторилася вже на 39-й хвилині, знову з удару Кімміха: м’яч влетів у ворота, відбившись від захисника Рафаела Ґеррейру. Німецькій команді залишилося забити ще два голи – це зробили на 51-й хвилині нападник Кай Гаверц і на 60-й захисник Робін Ґозенс. Останній м’яч гри забив на 67-й хвилині португальський нападник Діоґу Жота.

А в грі збірних Іспанії й Польщі в Севільї «рідне» для іспанців поле не допомогло їм здобути перемогу над суперником, який вважався слабшим, але несподівано втримав рівновагу. Іспанія відкрила рахунок на 25-й хвилині (нападник Альваро Мората), але на 54-й хвилині польський нападник Роберт Левандовський зрівняв рахунок – 1-1. На 58-й хвилині іспанський нападник Жерард Морено не забив пенальті.

На неділю, 20 червня, на «Євро-2020» призначені дві гри: між збірними Італії й Вельсу в Римі і між Швейцарією й Туреччиною в азербайджанському Баку; обидва матчі почнуться одночасно о 19-й годині за Києвом.