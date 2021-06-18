«Це не наші вболівальники, а форму можна купити»: жарти українців про пісню «Ла-ла-ла»

У Росії знову звертаються до УЄФА через Україну. Після питань щодо форми національної збірної тепер в Росії вимагають покарати українських фанатів за «непристойну кричалку» про президента Росії Володимира Путіна. Зібрали найцікавіші реакції.

Що відбулося?

На матчі проти Північної Македонії українські вболівальники на весь стадіон заспівали пісню «Путін – ла-ла-ла».



Уже через кілька годин російські дипломати заявили, що фанати «синьо-жовтих» ображають президента Росії Володимира Путіна. Наприклад, член комітету Держдуми зі спорту Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити вхід українським вболівальниками на наступні матчі Євро, а також «оштрафувати ФФУ (Українська асоціація футболу – УАФ), провести розслідування і покарати організаторів акції по повній строгості». Свіщев вважає, що такі пісні на стадіоні – це «добре спланована провокація проти Росії».

Ексголова Російської футбольної спілки В'ячеслав Колосков також вважає, що українських вболівальників треба покарати: «Ось і вся різниця між нашими вболівальниками, які підтримують збірну Україну, та їхніми фанатами. Просто негідники якісь».

Російська олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова заявила: «Наш МЗС може подати в суд позов за образу особистості та гідності президента. Це так просто залишати не можна».

Що за пісня?

Вперше «українську народну пісню» про Володимира Путіна, як жартують у соціальних мережах, виконали вболівальники футбольного клубу «Металіст» у Харкові 30 березня 2014 року під час спільного маршу з фанатами донецького «Шахтаря». «Всенародний культурний мем» вже виконували на Євро-2016 не лише українські вболівальники, але й фанати тих збірних, які грали проти Росії на чемпіонаті.

Як реагують українці?

В соціальних мережах два головних запитання:

Чому Росія лише зараз відреагувала на пісню, яку співають з 2014 року?

Форма збірної України, пісня українських вболівальників – що далі не буде подобатися Росії в українському футболі?

Але жартів про реакцію Росії більше, ніж питань.

Серед них – і адаптація цитат президента Росії Володимира Путіна про російських солдатів, яких начебто «немає на Донбасі».



Народний депутат 8-го скликання Борислав Береза «підтримує рішення російських політиків і також обурюється поведінкою українських фанатів», але в тому, що вони гірше заспівали, ніж вміють.

«Вони в другому куплеті сфальшували та виконали його в тональності ля мінор, а треба було в тональності ля мажор. Тому я вважаю, що треба покарати наших уболівальників примусовим повторним виконанням пісні», – пише Береза.





«В Росії лише два вороги: форма збірної України та фанати збірної України. А для нас вже готова ідея флешмобу на наступний матч», – написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.



«А буде щось типу: «Хто як обзивається, той так і називається», – пишуть у соціальній мережі.



«Та дозвольте ви російським вболівальникам кричати, що він не *****. Ми ж не проти», – жартують у соцмережах.