«Перемога є, гри немає». Що пишуть соцмережі про історичну перемогу збірної України?

Збірна України здобула першу перемогу на «Євро-2020». Підопічні Андрія Шевченка виграли у Північної Македонії із рахунком 2:1. Для «синьо-жовтих» це перша перемога на чемпіонатах Європи за 9 років. Востаннє українці виграли в «Євро-2012» у матчі проти Швеції. Після цього розпочалася українська програшна серія на континентальних першостях, яка складала шість матчів. Українці програли 2 матчі у 2012 році, усі матчі (а їх було 3) у 2016 році, а також один вже на цьому чемпіонаті Європи. Ми переглянули соціальні мережі, щоб дізнатися, що там пишуть про історичну перемогу.



Перший тайм матчу України та Північною Македонії «синьо-жовті» з легкістю можуть записувати собі в актив. На 29-й хвилині гол у ворота суперників забив Андрій Ярмоленко. Загалом для Ярмоленка це вже 42-й гол за збірну України. Щоб перевершити рекорд, який належить головному тренерові збірної України Андрію Шевченкові, Ярмоленкові треба забити ще 7 м'ячів.



Другий гол українців у матчі забив Роман Яремчук. У «синьо-жовтій» формі це вже його 10-й забитий м'яч. Цікаво, шо Ярмоленко та Яремчук стали першим дуетом в історії, який забив по одному м'ячу в кожному матчі з двох стартових ігор.

На 57-й хвилині Північній Македонії вдалося забити один гол українцям, але цього було замало, щоб вирвати перевагу в команди Шевченка. Як результат, перемога!



«Україна – Північна Македонія 2:1 Емоційна та результативна гра від збірної України. Дякую команді за таку важливу перемогу. Попереду матч з Австрією. Віримо в вас!» – пише голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Нам була потрібна лише перемога. І наші хлопці нам її дали», – пише членкиня депутатської групи «Довіра» Лариса Білозір.



Попри важливі три очки в активі збірної України, грою самої команди вболівальники залишилися незадоволені. Про що і пишуть в соціальних мережах.

«Гра мені не сподобалася. Замість того, щоб добити суперника, на другий тайм вийшла «банда піжонів» на чолі з Малиновським-Зінченко. Алло, хлопці! Чому в «Сіті» та «Атланті» ви такого собі не дозволяєте? Другий тайм відходили пішки. Сором та ганьба. Результат добули, молодці, але так далі не можна», – пише футбольний оглядач В'ячеслав Заховайло.

«Не бачу підстав занадто радіти. З такою грою далі робити нічого. Проти швидкісних агресивних команд повільна, обережна, а вірніше – боягузлива гра на захист та на власного воротаря може закінчитися тільки ганебною поразкою із розгромним рахунком. Може Шева піділлє їм в їжу якогось «озвіріну», бо інакше австріяки будуть їх возити на полі як дворових хлопчиків», – пишуть вболівальники.

«Така перемога гірша, ніж поразка від голландців. Це відверто слабко. Кричати марні похвали не хочу. Я б швидше привітав Північну Македонію з гідною грою і мінімальною поразкою, ніж Україну з беззубою перемогою, оскільки клас наших гравців несумірно вищий, ніж суперників. Якщо не буде зроблено висновків, то гра з Австрією може вийти вельми проблематичною», – пишуть вболівальники.

А ось, що написав головний тренер збірної України Андрій Шевченко після переможного матчу.