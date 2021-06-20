УЄФА обіцяє розслідувати дискримінаційні вигуки щодо гравців збірної Франції на матчах у Будапешті

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує розслідувати «ймовірні дискримінаційні інциденти», які сталися під час двох матчів «Євро-2020» у Будапешті. Про це йдеться в повідомленні УЄФА 20 червня.

Випадки, про які йдеться, сталися під час гри Португалії проти Угорщини 15 червня (3:0 на користь португальської команди) та нічиєї угорців із Францією 19 червня. Обидва матчі відбулися на арені Puskas.

Вболівальники вигукували расистські образи на адресу чорношкірого французького нападника Кіліана Мбаппе. Ксенофобні висловлювання лунали також на адресу його товариша Каріма Бенземи, який має алжирське походження.

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Також португальські медіа повідомляли, що зірковий футболіст, капітан португальської збірної Кріштіану Роналду став мішенню для образ під час програшного для Угорщини матчу.

УЄФА призначила інспектора з етики та дисципліни, який проведе перевірку.

Обидві гри відвідали понад 55 тисяч людей, переважно – фанати угорської збірної. Наразі Будапешт – це єдине місто з тих, що приймають «Євро-2020», яке дозволило проводити матчі із повними трибунами.

Угорщина все ще має шанс пройти до наступного раунду (16 команд), 23 червня її збірна зіграє проти німецької. Останній матч у групі F відбудеться в Мюнхені.

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Мер Мюнхена Дітер Рейтер повідомив агентству dpa 20 червня, що планує попросити в УЄФА дозволу підсвітити стадіон на час гри кольорами веселки, яка є символом ЛГБТ-руху. Рейтер назвав це «важливим знаком толерантності та рівності».

Парламент Угорщини 15 червня ухвалив закон, що забороняє обговорювати і поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру, яка, на думку влади, може позитивно висвітлювати такі теми. Критики назвали його нападом на права ЛГБТ.