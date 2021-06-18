Підсумки восьмого дня «Євро-2020»: дві нічиї і перемога Швеції

На Чемпіонаті Європи з футболу в п’ятницю, 18 червня, Швеція перемогла Словаччину, а Хорватія з Чехією і Англія з Шотландією зіграли внічию.
Матч збірних Швеції і Словаччини, що відбувся в російському Санкт-Петербурзі, завершився з рахунком 1-0 на користь іще одних «синьо-жовтих». Єдиний гол забив із пенальті на 77-й хвилині шведський півзахисник Еміль Форсберг.
Команди Хорватії і Чехії зіграли в шотландському Единбурзі з рахунком 1-1. Рахунок відкрив на 37-й хвилині чеський нападник Патрік Шик, гол у відповідь забив хорватський півзахисник Іван Перишич теж іще в першому таймі, на 47-й хвилині.
А збірні Англії і Шотландії завершили свій матч на лондонському стадіоні «Вемблі» нульовою нічиєю.
У суботу, 19 червня, на «Євро-2020» грають:
- Угорщина і Франція в Будапешті (о 16-й годині за київським часом);
- Португалія і Німеччина в Мюнхені (о 19-й годині за Києвом);
- Іспанія і Польща в Севільї (о 22-й годині).
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