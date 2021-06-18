Підсумки восьмого дня «Євро-2020»: дві нічиї і перемога Швеції

На Чемпіонаті Європи з футболу в п’ятницю, 18 червня, Швеція перемогла Словаччину, а Хорватія з Чехією і Англія з Шотландією зіграли внічию.

Матч збірних Швеції і Словаччини, що відбувся в російському Санкт-Петербурзі, завершився з рахунком 1-0 на користь іще одних «синьо-жовтих». Єдиний гол забив із пенальті на 77-й хвилині шведський півзахисник Еміль Форсберг.

Команди Хорватії і Чехії зіграли в шотландському Единбурзі з рахунком 1-1. Рахунок відкрив на 37-й хвилині чеський нападник Патрік Шик, гол у відповідь забив хорватський півзахисник Іван Перишич теж іще в першому таймі, на 47-й хвилині.

А збірні Англії і Шотландії завершили свій матч на лондонському стадіоні «Вемблі» нульовою нічиєю.

У суботу, 19 червня, на «Євро-2020» грають: