«Євро-2020»: оголошено стартовий склад збірної України на матч з Австрією

Став відомий стартовий склад збірної України з футболу на останній матч групового раунду чемпіонату Європи з футболу проти збірної Австрії.

З перших хвилин на полі з’являться: Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Руслан Малиновський, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Матч відбудеться сьогодні у Бухаресті. Початок гри – 19:00.

У першому матчі групового турніру Україна поступилася збірній Нідерландів, у другому – перемогла команду Північної Македонії.