Підсумки сьомого дня «Євро-2020»: у переможцях Україна, Нідерланди і Бельгія

На Чемпіонаті Європи з футболу 17 червня переможцями стали Україна, Нідерланди і Бельгія.

Збірна України перемогла команду Північної Македонії з рахунком 2-1 (група C). Голи за Україну забили в першому таймі нападники Андрій Ярмоленко (29-а хвилина) і Роман Яремчук (34-а хвилина). Гол у відповідь забив на 57-й хвилині македонський півзахисник Езджан Аліоський. Гра відбулася в румунському Бухаресті.

В іншому матчі, групи B, команда Данії, граючи в «рідному» Копенгагені, програла Бельгії 1-2. При цьому Данія повела в рахунку вже на 2-й хвилині завдяки ударові нападника Юсуфа Поульсена. Відповіді надійшли вже в другому таймі – від півзахисників Торґана Азара на 55-й хвилині і Кевіна Де Брейне на 70-й.

Іще один матч групи C відбувся в Амстердамі, і на «рідному» полі збірна Нідерландів перемогла команду Австрії з рахунком 2-0. На 11-й хвилині м’яч у ворота Австрії забив із пенальті нападник Мемфіс Депай, а на 67-й – захисник Дензел Дюмфріс.

Таким чином, у групі C, в якій грає Україна, після двох матчів усіх команд вона нині перебуває на другому місці з трьома очками, на першому Нідерланди з шістьма.

Австрія, з якою Україна гратиме 21 червня о 19-й годині за київським часом, теж у Бухаресті, стоїть на третьому місці, хоча теж має три очки і так само нульову різницю забитих і пропущених м’ячів – тільки що Україна забила їх 4 (і пропустила 4), а Австрія забила 3 (і пропустила 3). На останньому місці Північна Македонія, в якої нуль очок.

18 червня гратимуть Швеція і Словаччина (о 16-й годині за київським часом), Хорватія і Чехія (о 19-й за Києвом) і Англія й Шотландія (о 22-й).