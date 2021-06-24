Подконтрольные России группировки на Донбассе постоянно меняют правила пересечения линии соприкосновения – Truth Hounds

Поддерживаемые Россией группировки «ДНР» и «ЛНР» постоянно меняют правила пересечения линии соприкосновения на Донбассе. Это в своем отчете констатирует правозащитная организация Truth Hounds. Там отмечают, что последние изменения пришлись на конец мая 2021 года.

Сейчас, чтобы попасть на оккупированную территорию Донетчины, необходимо получить разрешение так называемого «межведомственного штаба ДНР». Эта структура формирует список людей, которых пропустят на КПВВ «Еленовка». Чтобы попасть в список, необходимо иметь соответствующую причину: прохождение лечения в ОРДО, учеба или работа там, потребность посетить больного родственника или воссоединение с семьей, которая там проживает. Список формируется за 10 дней, то есть после подачи заявки нужно ожидать еще больше недели. При этом, «Еленовку» можно пересечь всего два раза в неделю: в понедельник и пятницу.

По данным правозищитников, бывают случаи, когда кого-то из прибывших на блокпост не внесли в список в «штабе ДНР» – тогда приходится ждать следующего дня возможности пересечения.

На КПВВ «Еленовка» (со стороны оккупированной территоии) есть возможность сдать экспресс-тест на коронавирус, который, при условии отрицательного результата, дает право на прохождение самоизоляции дома. В случае положительного результата, человека отправляют в стационарное отделение больницы. Тест платный.

Пересечение в сторону Луганска усложнилось с мая этого года: люди с регистрацией на оккупированной части Луганщины могут выезжать оттуда только раз в месяц.

Также «Рабочие группы ЛНР» создают специальные списки на пропуск тех, кто прописан не на оккупированной территории. Причины внесения в такие списки так же, как и в ОРДО, ограничены: прохождение лечения или обучения в ОРЛО, опека над близкими родственниками или посещение похорон родственника.

При наличии прописки на оккупированной части Луганщины человека с симптомами коронавирусной инфекции или положительным тестом на нее госпитализируют. Если же официальное место регистрации находится на свободной части страны, человека отправят обратно, на подконтрольную территорию.

КПВВ «Станица Луганская» специально работает на полчаса меньше, чтобы успеть к закрытию принять людей, которых развернули на неподконтрольной территории обратно.

Напомним, что все 7 пунктов пропуска (Новотроицкое, Счастье, Станица Луганская, Золотое, Марьинка, Майорск, Гнутово) с украинской стороны работают без ограницений. Их открывают каждый день, однако через 5 из них российские гибридные силы вовсе не осуществляют пропуск.

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