Россия хочет «осудить» Украину в ООН за погибших при непонятных обстоятельствах боевиков

Россия в Совбезе ООН собирается «отчитывать» Украину за убийство российских наемников на Донбассе. Российская делегация при ООН 17 июня обвинила Украину в «расправе» над пятью участниками группировки «ЛНР». Таким образом, по версии россиян, были нарушены и Минские договоренности, и Меры по усилению режима прекращения огня. Как погибли пятеро участников вооруженных формирований – неизвестно, но в то же время в тот день в штабе ООС зафиксировали девять обстрелов украинских позиций, один военный погиб. Россия призвала Совбез ООН осудить действия Вооруженных сил Украины. Какие у Кремля шансы?
Что произошло
Пятеро участников гибридных формирований России погибли 11 июня.
Были хладнокровно убиты пятеро защитников «республики»Яков Осадчий
«Диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской области были хладнокровно убиты пятеро защитников «республики», – сообщил Яков Осадчий, участник группировки «ЛНР». Потом зрителям рассказали, что первого участника гибридных сил России убили выстрелом в голову из оружия образца НАТО. Остальных расстреляли в упор. Также уточнили, что все были якобы непрофессиональными военными, а без отцов остались четверо детей.
Что говорит Россия в ООН
Заявление постоянного представительства Российской Федерации при ООН опубликовали 17 июня. Первая треть текста чуть ли не слово в слово повторяет версию, озвученную Яковом Осадчим.
Хладнокровно расправилась с пятью «ополченцами»Представительство РФ при ООН
«Ночью 11 июня диверсионная группа сил специальных операций Вооруженных сил Украины «Запад» проникла на наблюдательный пост народной милиции Луганской области в районе населенного пункта Голубовское и хладнокровно расправилась с находившимися там пятью «ополченцами». Один из них застрелен из снайперской винтовки иностранного производства, а другие – убиты выстрелами в голову… Все погибшие не являлись профессиональными военными, а один из них прослужил в ополчении всего полтора дня. Без отцов остались четверо детей», – утверждают россияне.
Осудить это бессмысленное и жестокое нападениеПредставительство РФ при ООН
Они призвали Совет безопасности ООН «осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 г., которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон».
Что говорят украинские разведчики
Что-то не поделили, подрались, и один застрелил всехПерехват переговоров группировки «ЛНР»
В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали убийства возле Голубовского информационной провокацией. По информации ГУР МО, пьяный участник гибридных сил России застрелили спящих товарищей, а потом застрелился сам. Как доказательство приводят перехват переговоров. Из записей ясно, что сами участники гибридных сил России сомневаются в версии с украинской ДРГ и снайпером с натовской винтовкой: «Пишут, что на…башились, понял, что-то не поделили, подрались, и один застрелил всех… Показывали, откуда выстрел был типа «снайперки», понял. Километр, понял, чтобы дойти, ну это нереально, типа минные поля прошли, это бред».
Россия создает иллюзию вины Украины – Хара
У россиян не получится выставить Украину виноватой перед Советом безопасности ООН. Во-первых, потому, что сейчас невозможно подтвердить факты, изложенные в их обращении. Да и сами российские сайты являются не источником объективной информации, – они, скорее, элементы пропаганды. Такое мнение нам высказал Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий.
Это манипуляцияАлександр Хара
«Для подтверждения таких фактов требуется кто-то более автономный и независимый, например, миссия ОБСЕ. Но пророссийские прокси-силы не допускают ОБСЕ и постоянно мешают ее работе, не допуская к местам дислокации этих прокси-сил. Поэтому с самого начала этот факт не подтвержден, скорее всего, это манипуляция», – уверен Хара.
Во-вторых, считает эксперт, самой Украине не выгодны такие провокации: российские войска продолжают оставаться возле государственных границ страны. Поэтому использование ДРГ может спровоцировать серьезную эскалацию на Донбассе.
И в-третьих, сам способ работы Совбеза ООН будет противодействовать намерениям россиян.
Невозможно какое-либо решение принять, если не будет консенсусаАлександр Хара
«Невозможно какое-либо решение принять, если не будет консенсуса… Как в свое время Россия блокировала любые решения Совета безопасности, связанные с вооруженной агрессией России против Украины и, в том числе, по сбитию малайзийского боинга. Таким образом, другие страны, которые понимают, что Россия агрессор, что Россия врет постоянно, – они не будут на ее стороне. Поэтому я воспринимаю такие заявления исключительно как информационный шум для того, чтобы создать иллюзию, что во всем виновата Украина», – убежден эксперт.
А как быть с Минском
Россия неоднократно обвиняла Украину в нежелании выполнять Минские договоренности. Это в очередной раз сделал и президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом США Джозефом Байденом.
Теперь об этом говорят в ООН.
Это делается для того, чтобы формировать восприятие в ВашингтонеАлександр Хара
«Это надо рассматривать не просто как общую кампанию, которая ведется с 2014 года, – это делается для того, чтобы формировать восприятие в Вашингтоне того, что Украина что-то не выполняет, что надо на нее давить или, по крайней мере, меньше ее поддерживать», – анализирует последние действия России эксперт.
В самих Минских соглашениях и в Трехсторонней контактной группе участвует как сторона конфликта Россия, а не ОРДЛО. В то же время Россия не признает ОРДЛО. Означает ли это, что смысл соглашений потерян?
По мнению Хары, единственно возможный вариант их реализации – это тот, что декларируют и прошлый президент Петр Порошенко, и нынешний, Владимир Зеленский: сначала безопасность, а потом уже выборы по украинским процедурам. Но Владимир Путин стремится к другому, считает эксперт, – к юридическому контролю над Украиной.
Это главный смысл этой войны: возвращение Украины в сферу своего влиянияАлександр Хара
«Для Путина не страдания дончан и луганчан, не эти ужасы войны важны, а важно изменение украинской конституции, чтобы он имел возможность влиять на украинскую внешнюю политику безопасности, – анализирует мотивы России Хара и добавляет: – И это главный смысл этой войны. Не защита русскоговорящих православных или этнических россиян, а исключительно возвращение Украины в сферу своего влияния».
После встречи президентов США и России в Женеве стало известно, что в Минских переговорах может появиться новый участник. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, заявила, что Минские соглашения – «это единственный письменный документ, …в котором Путин заверил, что выйдет из Донбасса». Также Нуланд анонсировала консультации с Украиной по поводу минских договоренностей. После этих консультаций решат, будет ли задействована Америка.
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