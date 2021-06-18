Россия хочет «осудить» Украину в ООН за погибших при непонятных обстоятельствах боевиков

Россия в Совбезе ООН собирается «отчитывать» Украину за убийство российских наемников на Донбассе. Российская делегация при ООН 17 июня обвинила Украину в «расправе» над пятью участниками группировки «ЛНР». Таким образом, по версии россиян, были нарушены и Минские договоренности, и Меры по усилению режима прекращения огня. Как погибли пятеро участников вооруженных формирований – неизвестно, но в то же время в тот день в штабе ООС зафиксировали девять обстрелов украинских позиций, один военный погиб. Россия призвала Совбез ООН осудить действия Вооруженных сил Украины. Какие у Кремля шансы?

Что произошло

Пятеро участников гибридных формирований России погибли 11 июня.

Были хладнокровно убиты пятеро защитников «республики»

«Диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской области были хладнокровно убиты пятеро защитников «республики», – сообщил Яков Осадчий, участник группировки «ЛНР». Потом зрителям рассказали, что первого участника гибридных сил России убили выстрелом в голову из оружия образца НАТО. Остальных расстреляли в упор. Также уточнили, что все были якобы непрофессиональными военными, а без отцов остались четверо детей.

Что говорит Россия в ООН

Заявление постоянного представительства Российской Федерации при ООН опубликовали 17 июня. Первая треть текста чуть ли не слово в слово повторяет версию, озвученную Яковом Осадчим.

Хладнокровно расправилась с пятью «ополченцами»

«Ночью 11 июня диверсионная группа сил специальных операций Вооруженных сил Украины «Запад» проникла на наблюдательный пост народной милиции Луганской области в районе населенного пункта Голубовское и хладнокровно расправилась с находившимися там пятью «ополченцами». Один из них застрелен из снайперской винтовки иностранного производства, а другие – убиты выстрелами в голову… Все погибшие не являлись профессиональными военными, а один из них прослужил в ополчении всего полтора дня. Без отцов остались четверо детей», – утверждают россияне.

Осудить это бессмысленное и жестокое нападение

Они призвали Совет безопасности ООН «осудить это бессмысленное и жестокое нападение Вооруженных сил Украины на пост ополченцев Луганска, ставшее прямым нарушением минских соглашений, а также дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 г., которые вводят запрет на разведывательно-диверсионные действия сторон».

Что говорят украинские разведчики

Что-то не поделили, подрались, и один застрелил всех

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали убийства возле Голубовского информационной провокацией. По информации ГУР МО, пьяный участник гибридных сил России застрелили спящих товарищей, а потом застрелился сам. Как доказательство приводят перехват переговоров. Из записей ясно, что сами участники гибридных сил России сомневаются в версии с украинской ДРГ и снайпером с натовской винтовкой: «Пишут, что на…башились, понял, что-то не поделили, подрались, и один застрелил всех… Показывали, откуда выстрел был типа «снайперки», понял. Километр, понял, чтобы дойти, ну это нереально, типа минные поля прошли, это бред».

Россия создает иллюзию вины Украины – Хара

У россиян не получится выставить Украину виноватой перед Советом безопасности ООН. Во-первых, потому, что сейчас невозможно подтвердить факты, изложенные в их обращении. Да и сами российские сайты являются не источником объективной информации, – они, скорее, элементы пропаганды. Такое мнение нам высказал Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий.

Это манипуляция

«Для подтверждения таких фактов требуется кто-то более автономный и независимый, например, миссия ОБСЕ. Но пророссийские прокси-силы не допускают ОБСЕ и постоянно мешают ее работе, не допуская к местам дислокации этих прокси-сил. Поэтому с самого начала этот факт не подтвержден, скорее всего, это манипуляция», – уверен Хара.

Во-вторых, считает эксперт, самой Украине не выгодны такие провокации: российские войска продолжают оставаться возле государственных границ страны. Поэтому использование ДРГ может спровоцировать серьезную эскалацию на Донбассе.

И в-третьих, сам способ работы Совбеза ООН будет противодействовать намерениям россиян.

Невозможно какое-либо решение принять, если не будет консенсуса

«Невозможно какое-либо решение принять, если не будет консенсуса… Как в свое время Россия блокировала любые решения Совета безопасности, связанные с вооруженной агрессией России против Украины и, в том числе, по сбитию малайзийского боинга. Таким образом, другие страны, которые понимают, что Россия агрессор, что Россия врет постоянно, – они не будут на ее стороне. Поэтому я воспринимаю такие заявления исключительно как информационный шум для того, чтобы создать иллюзию, что во всем виновата Украина», – убежден эксперт.

А как быть с Минском

Россия неоднократно обвиняла Украину в нежелании выполнять Минские договоренности. Это в очередной раз сделал и президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом США Джозефом Байденом.

Теперь об этом говорят в ООН.

Это делается для того, чтобы формировать восприятие в Вашингтоне

«Это надо рассматривать не просто как общую кампанию, которая ведется с 2014 года, – это делается для того, чтобы формировать восприятие в Вашингтоне того, что Украина что-то не выполняет, что надо на нее давить или, по крайней мере, меньше ее поддерживать», – анализирует последние действия России эксперт.

В самих Минских соглашениях и в Трехсторонней контактной группе участвует как сторона конфликта Россия, а не ОРДЛО. В то же время Россия не признает ОРДЛО. Означает ли это, что смысл соглашений потерян?

По мнению Хары, единственно возможный вариант их реализации – это тот, что декларируют и прошлый президент Петр Порошенко, и нынешний, Владимир Зеленский: сначала безопасность, а потом уже выборы по украинским процедурам. Но Владимир Путин стремится к другому, считает эксперт, – к юридическому контролю над Украиной.

Это главный смысл этой войны: возвращение Украины в сферу своего влияния

«Для Путина не страдания дончан и луганчан, не эти ужасы войны важны, а важно изменение украинской конституции, чтобы он имел возможность влиять на украинскую внешнюю политику безопасности, – анализирует мотивы России Хара и добавляет: – И это главный смысл этой войны. Не защита русскоговорящих православных или этнических россиян, а исключительно возвращение Украины в сферу своего влияния».

После встречи президентов США и России в Женеве стало известно, что в Минских переговорах может появиться новый участник. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, заявила, что Минские соглашения – «это единственный письменный документ, …в котором Путин заверил, что выйдет из Донбасса». Также Нуланд анонсировала консультации с Украиной по поводу минских договоренностей. После этих консультаций решат, будет ли задействована Америка.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу