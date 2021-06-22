Четверо убитых, пятеро раненых. Как погибли боевики гибридных сил России под Лозовым?

Гибридные силы России обвиняют Украину в обстреле санитарного автомобиля на Донбассе и грозят «ответными шагами». В штабе ООС отвечают, что не стреляют в сторону противника, а участники группировки подорвались на собственных минах. За этот месяц группировки «ДНР» и «ЛНР» уже второй раз сообщают о массовых жертвах. Для чего это делают и какие могут быть последствия?

Место действия: район поселка Лозовое неподалеку от Донецка. Дата: 21 июня. Так называемая «народная милиция «ДНР» сообщает о трех убитых и одном раненом. За жертвами выдвинулась эвакуационная группа на маркированном санитарном автомобиле.

«В 13:30 эвакуационная группа… была вероломно обстреляна со стороны Красногоровки из СПГ-9. В результате один… погиб и четверо получили ранения», – заявили участники гибридных сил России. Итог: четверо убитых и пятеро раненных за 21 июня.

В этот день в штабе ООС рассказали о 14 нарушениях режима прекращения огня.

Украину группировка «ДНР» обвинила в якобы обстреле санитарного автомобиля и «разрушении» режима взаимодействия, при котором объявляют «режим тишины» и эвакуируют погибших и раненных.

Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин написал, что Украина «саботирует» Минские соглашения. Он отметил, что разберется, почему российские гибридные силы не открыли ответный огонь.

В этом месяце это уже второе сообщение о массовой гибели боевиков группировок. 11 июня погибли пять участников гибридных сил России на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области. В этом обвинили украинских диверсантов. По версии украинской разведки, люди погибли из-за стрельбы в состоянии алкогольного опьянения.

Подорвались на своих минах – штаб ООС

Участников группировки «ДНР» не обстреливали: они подорвались на собственных минных заграждениях. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Виталий Саранцев, начальник пресс-службы ООС. По его словам, гибридные силы России хаотично минируют территории Донбасса и не ведут при этом никаких формуляров.

Группа лиц и попала на свои же минные заграждения

«Группа лиц из числа незаконных вооруженных формирований Российской Федерации пыталась осуществить перемещение между собственными позициями, – и попала на свои же минные заграждения. В результате произошел взрыв, и эта группа понесла потери погибшими и ранеными. Для того, чтобы их эвакуировать, выдвинулась вторая группа, – и так же попала на собственное минное поле», – уточнил информацию Саранцев.

Представитель штаба ООС подчеркнул, что бойцы ООС придерживаются мирных договоренностей и не стреляют в сторону контролируемых Россией войск.

А спикер украинской делегации на переговорах в Минске Алексей Арестович назвал подрыв, выданный за обстрел, «очковтирательством» во время визита генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид в Москву и накануне очередного заседания ТКГ.

«Возможно просто заблудились» – Михаил Самусь

Боевикам гибридных сил России мало платят, поэтому на Донбассе воюют люди с низкой дисциплиной и квалификацией. Как пример – стрельба из-за алкоголя и пятеро жертв в группировке «ЛНР», анализирует причины гибели людей Михаил Самусь, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Служат за 8 тысяч гривен. Это ниже, чем у охранника в супермаркете

«В российском контингенте на переднем крае солдаты служат за 8 тысяч гривен (у нас доходит до тысячи долларов и больше). Это уже ниже плата, чем у охранника в супермаркете. Ну кто туда пойдет служить, какие военные специалисты? Тем более, если речь идет о работе на минных полях, то есть, об инженерной инфраструктуре, которая требует все-таки квалификации. Почему они пошли на минные поля свои? Возможно, пытались провести какую-то операцию. Возможно, просто заблудились», – такие причины подрыва допускает эксперт.

Обострения на фоне предвыборной агитации

По мнению Самуся, из-за недостатка денег число подобных случаев будет расти. А еще их будут использовать на фоне привлечения представителей оккупационной администрации Донецка к выборам в Государственную думу России.

«Формат конфликта Путина абсолютно устраивает, но эти обострения тактические он может устраивать для создания информационных поводов и пропагандистских акций на фоне предвыборной агитации в Госдуму», – допускает Михаил Самусь.

«Не всем в Кремле нравится деэскалация» – Александр Мусиенко

Обстрел санитарного автомобиля – это нарушение правил и обычаев ведения войны, международное военное преступление. Поэтому участники гибридных сил России вполне могли взять для дискредитации Украины сценарий трагедии в Зайцево. Ведь тогда обстреляли украинскую эвакуационную группу и убили военного медика, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

Почему бы не обвинить украинскую сторону?

«Почему бы не обвинить в этом украинскую сторону и не сказать, что это было целенаправленно с нашей стороны? Они будут это использовать и подавать, что якобы это вина украинской стороны», – объясняет мотивы гибридных сил России Мусиенко и добавляет: не все участники группировок поддерживают курс на режим тишины, они заинтересованы в том, чтобы постоянно разжигать конфликт.

Курс на деэскалацию – не все довольны этим в Кремле

«После женевской встречи Байдена и Путина, где был взят (можно сказать осторожно) определенный курс на деэскалацию, – далеко не все этим довольны и, допускаю, что даже не все довольны этим в Кремле. Поэтому будут осуществлять такого рода действия», – прогнозирует эксперт и уточняет: в случае эскалации все понимают, что украинские военные дадут достойный ответ.

Кто стреляет по боевым медикам

В группировке «ДНР» отметили, что якобы обстрел санитарного автомобиля после объявления «режима тишины» произошел впервые за все время боев на Донбассе. Но гибридные силы России сами стреляют и по санитарным автомобилям, и по санитарам.

Сама версия событий под Лозовым по сценарию похожа на трагедию под Зайцевым. Тогда гибридные силы России убили военного медика в составе эвакуационной группы. А сержант-разведчик Ярослав Журавель умер от ран, не дождавшись эвакуации.

А вот еще лишь несколько случаев обстрелов медиков.

1 июля 2019 года возле Водяного формирования, подконтрольные России, из ПТУРа расстреляли санитарный автомобиль, который ехал эвакуировать раненного. Погиб старший матрос Сергей Майборода и боевой медик Ирина Шевченко.

2 февраля 2017 года погибла боевой медик Наталья Хоружая. Санитарный автомобиль, в котором она ехала, обстреляли противотанковыми ракетами.

6 ноября 2017 года в поселке Пески обстреляли медицинский пункт: жертв нет, сгорел автомобиль.

22 июня в группировке «ДНР» заявили, что украинские военные якобы обстреливают место нахождения якобы подбитого санитарного автомобиля. По версии боевиков российских гибридных сил, это делается, чтобы автомобиль не эвакуировали и не предоставили доказательства военного преступления. В штабе ООС нам сообщили, что ни командование операцией, ни командование бригады никаких приказов стрелять по санитарным автомобилям не отдавали.

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