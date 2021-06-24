«Детей Донбасса убила украинская армия»: пропаганда Кремля обманывает европейцев прямо в центре Берлина

Более недели в центре Берлина вблизи Бранденбургских ворот показывают выставку о детях Донбасса. И рассказывают, что… их убила украинская армия. Выставку с мирным названием – «Мир детям Донбасса» – активно популяризируют сейчас деятели группировок «ЛДНР». Они говорят о ней так: «Акцию проводят неравнодушные жители Берлина». А как на самом деле?

«Хватит воевать в Европе», «Мир всем детям Донбасса» и «Жизнь Донбасса – дети важны» – таковы три ключевых лозунга, которые виднеются на установленных вблизи Бранденбургских ворот палатках, являющихся основой так называемой фотовыставки. Перед ними выставлены невысокие деревянные стенды с фотографиями детей.

На одной из них – девушка в венке из одуванчиков, на другой – мальчик с розочкой, еще на одной – портрет юноши, на следующей – семейное фото с двумя детьми.

Кто эти люди точно неизвестно, ведь фото без подписей – ни имен, ни дат.

Однако организаторы мероприятия утверждают, что дети на фото погибли в результате боевых действий на Донбассе по вине намеренных действий украинской армии. «Они были убиты украинской армией и фашистскими добровольческими формированиями во время бомбежек, обстрелов, а недавно и дронами», – утверждают организаторы выставки в распространенном пресс-релизе.

Несмотря на гуманные призывы к миру, истинные мотивы и цели акции раскрываются в деталях.

Антиукраинская пропаганда и фейки – у Бранденбургских ворот

Кроме фото без подписи, среди стендов также немало изображений, которые явно имеют политический контекст. Например, фотографии детей, которые держат в руках таблички с надписями на русском и английском языках «Спасите Донбасс от украинской армии» или «Остановите украинскую армию». Из общего ряда используемых фотографий две обращают на себя особое внимание.

На одном из фото на фоне руин изображен совсем маленький мальчик. Несколько лет назад этот кадр активно распространялся в интернете, и он даже получил название «Мальчик с Донбасса ищет маму».

Однако три года назад фактчекеры установили, что это фото является постановочным, о чем Донбасс Реалии ранее подробно писали. На самом деле это кадр из пропагандистского клипа, снятого пророссийскими боевиками действительно на Донбассе. Однако этот ребенок не терял маму – мама просто позволила использовать своего сына в пропагандистских целях.

Второе фото, которое также является продуктом пропаганды, показывает двоих детей, выглядывающих из развалин. Этот фейк ранее не получал широкой огласки. Однако удалось установить первоисточник – это фото впервые было опубликовано сирийским поэтом на его странице в Twitter 4 июля 2013 года – то есть задолго до начала российской агрессии против Украины. Сегодня же организаторы фотовыставки использует это изображение сирийских детей в качестве иллюстрации войны на Донбассе.

Кто организаторы и заказчики

Сами организаторы называют себя «неравнодушными гражданами», и не распространяют информацию о своем финансировании. Однако официально организатором так называемой фотовыставки является НГО «Глобальные права мирных граждан».

По имеющейся информации у этой НГО действует несколько отделений в 6 европейских странах. Председатель ее берлинского офиса Олег Музыка довольно известная личность в немецких экспертных кругах, которые специализируются на Восточной Европе. Он и является главным организатором и медийным лицом данной фотовыставки.

Как сам о себе рассказывает одессит Музыка, в 2014 году он был активистом «Антимайдана», а также «принимал участие в обороне Дома профсоюзов в Одессе 2 мая». После задержания СБУ через два дня он был выпущен на свободу, а через несколько месяцев бежал из Украины. В 2017 году он получил в Германии статус беженца, и с тех пор занимается продвижением антиукраинских нарративов, устраивая различные акции в поддержку так называемой «Новороссии». В основном свои взгляды, как и освещение акции возле Бранденбургских ворот, он транслирует через социальные сети, где регулярно публикует фото и видео с различных пророссийских и антизападных, антинатовских мероприятий.

В 2020 году крупнейшая немецкая газета Bild опубликовала расследование об Олеге Музыке и его деятельности в Германии. Согласно автору этой статьи, Музыка является агентом влияния Кремля, связан с правоэкстремистскими группами, а также сотрудничает со спецслужбами России и получает из этой страны финансирование.

Как Германия защищает свое информационное пространство

Эти орудия подрывной деятельности используются против Украины, других западно-ориентированных государств

Как пишет в своем исследовании «Российские масс-медиа в Германии» доктор Сюзанне Шпан, информационная политика российского руководства является частью гибридной войны, имеющей в своем распоряжении целый репертуар методов.

«Эти орудия подрывной деятельности используются против Украины, других западно-ориентированных государств на постсоветском пространстве, а также Запада», – считает Шпан. Одним из таких инструментов являются и подобные фотовыставки, на которых умышленно предоставляется неполная, искаженная или полностью ложная информация.

Жители Западной Европы не всегда могут распознать, где истинная информация о событиях в Украине, а где хорошо организованная дезинформационная кампания России. Остро поданная, эмоциональная манипуляция привлекает все больше внимания к себе, тем самым затмевая желание перепроверить подлинность изложенного.

Германия, как одна из ведущих стран Европы и как партнер Украины по урегулированию ситуации на Донбассе, в последние годы активно поддается информационным атакам со стороны России. Поэтому многие немцы все чаще становятся жертвами дезинформации, как в свое время ими стали и жители отдельных регионов Украины.

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