Біографія пропагандиста: хто такий насправді Анатолій Шарій

Анатолій Шарій тікав до ЄС з України нібито як переслідуваний журналіст під час президенства Віктора Януковича і зрештою отримав притулок у Литві. У подальшому, його вже слідчі органи хотіли повернути в Україну – і за президенства Петра Порошенка, і за Володимира Зеленського. Шлях для повернення Шарія на батьківщину, де на нього очікують обвинувачення висунуті СБУ, відкрило рішення Литви про позбавлення Шарія статусу біженця.

Звинувачення

СБУ називає Анатолія Шарія «пропагандистом» і обвинувачує у протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. За версією слідства він від 2012 року через соцмережі, ЗМІ та російські телевізійні канали сприяв державним і неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

«Пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК («Россия 24», «Россия 1»), телеканал Міністерства оборони РФ «Звезда» тощо», – йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Після того, як стало відомо про оголошення підозри, Шарій написав у твітері:

«Дякую СБУ за надання підозри шляхом публікації пропагандистського ролика в телеграмі за статтею «Державна зрада». Тепер мені не треба зайвий раз доводити в ЄС, що всі справи на мене – чиста політика», – йдеться у дописі.

Пропагандист чи блогер?

Найбільш відомим серед користувачів є доробок Анатолія Шарія на ютуб-каналі названому його ж іменем.

Нині він має 2,45 млн підписників. Крім того блогер поширює свої ідеї і через профіль у фейсбуці, сторінку «Шарий NET», сайт sharij.net, профіль в інстаграмі, та профіль у твітері.

За інформацією ресурсу alexa.com, який аналізує аудиторію сайтів, найбільшу популярність сайт Шарія має серед росіян. Часопис «Український тиждень» також повідомляв, що найбільшу популярність Шарій має в Росії.

Шарій став відомим як блогер після Революції Гідності 2014 року, коли намагався подавати свій погляд на події Майдану і війни на Сході, які часто повторювали тези російських державних ЗМІ.

«Подивився на відео загибелі Небесної сотні. В принципі, яка там сотня, група дебілів, яка пішла під кулі, претенденти на премію Дарвіна, загалом це майдануті, їх не шкода, їм так і треба», – говорить на початку свого другого відео на ютуб-каналі Анатолій Шарій.

У подальших відео він послідовно називає війну на Донбасі «громадянською», не визнаючи присутності російських військових.

«Я розумію, що без їхньої підтримки (Росії – ред.) все б швидко закінчилось в цих республіках. Але я вважаю, що це внутрішній конфлікт України, громадянська війна», – наголошує він.

Поряд із тим український портал військової тематики mil.in.ua викриває фейки Шарія про війну на Донбасі. У розслідуванні йдеться, що блогер із 2014 року систематично дезінформує у своїх відео, зокрема видаючи російську військову техніку за українську.

У квітні 2014 року на своєму ютуб-каналі він назвав жителів західної України людьми «другого сорту», «полукровками» та «онуками помічників батраків»

При цьому Анатолій Шарій відкидає закиди, що він є проросійським блогером, і заявляє, що каже правду, яку в Україні не хочуть чути.

Партія Шарія

У 2019-му – напередодні парламентських виборів широко стало відомо про Партію Шарія. Але створили структуру у 2015-му, а в 2019-му її перейменували.

Очолює її Ольга Бондаренко (Шарій) – дружина Анатолія Шарія.

Шарій мав намір балотуватися на виборах до Верховної Ради, але ЦВК відмовила у реєстрації, оскільки він не проживав на території України довше 5 років.

Партія отримала 2,23% (327 тисяч) голосів виборців.

Під час президентських виборів 2019 року Шарій на своєму ютуб-каналі критикував Петра Порошенка, а пізніше формально підтримав Олександра Вілкула.

Партія також взяла участь у місцевих виборах 2020 року. Під час кампанії. Анатолій Шарій став частим гостем в ефірах пулу телеканалів 112, Newsone та ZIK. Зрештою політсила отримала 38 мандатів депутатів міських рад, 6 – обласного рівня і стільки ж районного.

Кримінальні справи і втеча

У 2012 році Анатолій Шарій полишив територію України. Тоді проти нього розслідували дві кримінальні справи.

Перша, щодо стрілянини з травматичної зброї у ресторані «Макдональдз», де у нього виник конфлікт з іншим чоловіком, який в результаті зазнав поранення.

Друга, про нібито інсценування замаху на самого себе. За версію Анатолія Шарія у липні 2011 року невідомий вистрілив з обріза по його автомобілю. Слідство висунуло підозру в тому, що він сам стріляв по своїй машині, інсценувавши злочин.

Оскільки Шарій на той момент працював у виданні «Обозреватель» і займався зокрема розслідуваннями зловживань у міліції, він заявляв, що справи проти нього – це переслідування з боку правоохоронців.

Після цього він виїхав з України і попросив політичного притулку у Литві.

У 2013 році Шарія заарештував Інтерпол у Нідерландах за запитом України, але суд цієї країни відмовив у його видачі. Згодом Шарій знову опинився у Литві.

У 2015 році Литва ініціювала повторну перевірку його справи та статусу біженця.

2019 року Анатолій Шарій став власником будинку площею 230 квадратних метрів на березі моря в містечку Рода-де-Бара в Каталонії (Іспанія), вартість якого складає близько мільйона євро. Цю інформацію як резултат журналістського розслідування оприлюднив ресурс «Слідство.Інфо».

У квітні 2019 році та у 2020-му суди в Києві скасували рішення про розшук Шарія у названих двох справах і відправили їх на дорозслідування. Запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою також скасували.

І от 1 червня 2021 року з'явилася інформація, що Литва позбавила блогера Анатолія Шарія статусу біженця та оголосила його персоною нон-ґрата.

Із чого Шарій починав

Анатолій Шарій народився 1978-го у Києві, закінчив у столиці середню школу. Щодо подальшої його освіти перевірених даних немає. Але у відповідь на запитання про те ким був до роботи журналістом Шарій написав:

«Я закінчував інститут розвідки при Київському танковому інженерно-технічному училищі. Я розвідник:)», – відповів він.

Пізніше, в одному з інтерв’ю, Анатолій Шарій розповідав, що в юні роки страждав на ігроманію, через що виносив речі з дому і навіть хотів заподіяти собі смерть.

З 2005 року Шарій почав працювати журналістом у виданнях: «Натали», «Единственная», «Поліна». Згодом працював у газеті «Сегодня», співпрацював із російським таблоїдом «Московський комсомолець».

Із 2008 року працював у виданнях «From-UA» та «Обозреватель». В останньому Шарій працював редактором відділу розслідувань до 2012 року, доки не виїхав з України.