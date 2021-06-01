Джерело в МЗС Литви підтвердило скасування статусу біженця для Шарія – він оскаржує

Литва позбавила блогера Анатолія Шарія статусу біженця та оголосила його персоною нон-ґрата – цю інформацію Радіо Свобода підтвердило джерело в міністерстві закордонних справ Литви.

«Так, це правда, він вже подав на апеляцію», – сказав співрозмовник Радіо Свобода.

Редакція також звернулася до міграційної служби Литви, однак її пресслужба відмовилася підтвердити інформацію, пославшись на те, що вона стосується особистих даних і підпадає під дію Загального регламенту про захист даних Європейського Союзу.

Раніше про те, що Литва анулювала документи Шарія та оголосила його персоною нон-ґрата, повідомили видання «Європейська правда» та «Ліга» з посиланням на свої джерела.

Сам Шарій на своєму Ютуб-каналі заявив, що інформацію про скасування його статусу біженця в Литві поширили нібито для того, щоб відволікти увагу від пом’якшення вироку активісту Сергію Стерненку. Він також висловив сумнів у тому, що Вільнюс дійсно ухвалив таке рішення, і заявив, що чекатиме на «офіційну інформацію».

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».