СБУ проводить обшуки через фейкову «Хмельницьку міську раду»

Служба безпеки України проводить обшуки створення фейкової «Хмельницької міської ради».

«Матеріали досудового розслідування дають підстави стверджувати, що діяльність псевдодепутатів координували спецслужби РФ. Вони також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді», – заявили в СБУ.

Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.

«Під час обшуків у представників незаконно створених «органів місцевого самоврядування і державної влади «Республіки Україна» та «територіальної громади міста Хмельницький» правоохоронці виявили: статути фейкових псевдоутворень; печатки і бланки; протоколи засідань; розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів; агітаційні матеріали», – наголосили в Службі безпеки.

Слідчі вилучили картки платіжних систем Росії, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали, які будуть долучені до матеріалів справи.

Триває досудове слідство за статтею 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Анатолій Шарій у відповідь на повідомлення Служби безпеки України звернувся до голови СБУ Івана Баканова: «Твій бос не вічний і ти не вічно на посаді будеш».