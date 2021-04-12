Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 квітня 2021, Київ 11:56
Новини | Політика

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом «Партії Шарія» до СБУ

Блогер Анатолій Шарій у своєму відеоблозі заявив про відсутність підстав для заборони його партії, яку вважає «найбільш чистою і законною»

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження в справі за позовом «Партії Шарія» до Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Позивач просить визнати протиправними дії СБУ «щодо складення та надсилання до Міністерства юстиції України листа про порушення партією Шарія українського законодавства».

Блогер Анатолій Шарій у своєму відеоблозі заявив про відсутність підстав для заборони його партії, яку вважає «найбільш чистою і законною».

Суд вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».

25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук.

Згодом СБУ заявила, що виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія» і внесла ці дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сам Шарій заявив, що для української влади він страшніший, ніж колишній президент України Петро Порошенко.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG