Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом «Партії Шарія» до СБУ

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження в справі за позовом «Партії Шарія» до Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Позивач просить визнати протиправними дії СБУ «щодо складення та надсилання до Міністерства юстиції України листа про порушення партією Шарія українського законодавства».

Блогер Анатолій Шарій у своєму відеоблозі заявив про відсутність підстав для заборони його партії, яку вважає «найбільш чистою і законною».

Суд вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».

25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук.

Згодом СБУ заявила, що виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія» і внесла ці дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сам Шарій заявив, що для української влади він страшніший, ніж колишній президент України Петро Порошенко.