СБУ оголосила Шарія в державний розшук

Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук.

СБУ повідомила, що 25 лютого Шарій не з’явився на допит.

«Слідчі СБУ ознайомили адвоката Анатолія Шарія Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному. Рибіну також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу А.Шарію, яке далі буде скеровано до суду», – розповіли в Службі безпеки України.

Сам Шарій заявив, що для української влади він страшніший, ніж колишній президент України Петро Порошенко.

«По Шарію все чітко, як і очікувалося», – розповіли в Службі безпеки України.

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».