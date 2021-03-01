СБУ заявила, що подала до прокуратури запити щодо слідчих дій в інших державах у справі Шарія

Служба безпеки України скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні стосовно блогера Анатолія Шарія. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«Також у ході досудового розслідування виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія». Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 358 Кримінального кодексу України («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»). Ці матеріали також направлено до Київської міської прокуратури для подальшого правового реагування», – мовиться в повідомленні.

25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук. СБУ повідомила, що в цей день Шарій не з’явився на допит.

«Слідчі СБУ ознайомили адвоката Анатолія Шарія Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному. Рибіну також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу А.Шарію, яке далі буде скеровано до суду», – розповіли в Службі безпеки України.

Сам Шарій заявив, що для української влади він страшніший, ніж колишній президент України Петро Порошенко.

«По Шарію все чітко, як і очікувалося», – розповіли в Службі безпеки України.

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».