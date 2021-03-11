Мін’юст просить ОАСК заборонити «Партію Шарія»

Міністерство юстиції позвалося до Окружного адміністративного суду з виомогою заборонити діяльність «Партії Шарія». Про це ОАСК повідомив 11 березня.

За заявою, суд вже відкрив провадження за відповідним позовом Мін’юсту.

«Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність «Партії Шарія», – йдеться в повідомленні.

Як уточнює пресслужба ОАСК, суд вирішив розглянути провадження у спрощеному режимі. Судове засідання призначили на 6 квітня 2021 року.

Шарій у своєму відеоблозі заявив про відсутність підстав для заборони його партії, яку вважає «найбільш чистою і законною».

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25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук.

Згодом СБУ заявила, що виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації «Партії Шарія» і внесла ці дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сам Шарій заявив, що для української влади він страшніший, ніж колишній президент України Петро Порошенко.

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».