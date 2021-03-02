У Печерському суді не можуть підтвердити чи спростувати дані про дозвіл на затримання Шарія

У Печерському районному суді Києва не можуть підтвердити чи спростовувати Радіо Свобода інформацію, що з’явилася у ЗМІ, про нібито надання дозволу правоохоронним органам затримати підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія.

«Не можу коментувати що-небудь з приводу клопотань про дозвіл на затримання з метою приводу, оскільки вони відповідно до Кримінально-процесуального кодексу розглядаються на закритому судовому засіданні. Тому будь-яка інформація з цього приводу судом не може надаватися», – повідомили у суді.

2 березня низка ЗМІ оприлюднили інформацію з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, що Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримати підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія. За даними журналістів, рішення було винесено 25 лютого для доставки Шарія в суд з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Радіо Свобода звернулося до Служби безпеки з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію.

Напередодні СБУ направила до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні стосовно Шарія.

25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук. СБУ повідомила, що в цей день Шарій не з’явився на допит.

Сам Шарій заявив, що для української влади він страшніший, ніж колишній президент України Петро Порошенко.

16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру», оскільки тепер йому «не потрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика».