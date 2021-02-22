Шарій не прийшов на допит – СБУ

Служба безпеки України повідомляє, що блогер Анатолій Шарій не з’явився на допит в СБУ.

«22 лютого Анатолія Шарія було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, він не з’явився. Його неявку можна трактувати, як переховування від слідства», – йдеться в заяві СБУ.

Водночас у Службі безпеки додали, що клопотання адвоката Шарія Валентина Рибіна «буде розглянуто та задоволено відповідно до вимог КПК України». «І адвокат, і його підзахисний запрошуються 25 лютого 2021 року для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Анатолію Шарію», – повідомили в СБУ.

Шарій із цього приводу у відеоблозі заявив, що він не прийшов на допит, бо не перебуває в Києві, і СБУ про це знає. За його словами, Служба безпеки «шосту добу ховається» від його адвокатів і нібито не дає їм почитати матеріали про його підозру.

Минулого тижня Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

СБУ повідомляла, що слідчі дії в цьому провадженні тривають.

Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру». «Тепер мені непотрібно щоразу доводити в ЄС, що всі справи щодо мене – суто політика», – написав блогер.

Раніше цього місяця громада українців в Іспанії звернулася до місцевого уряду через діяльність блогера Анатолія Шарія, про це йдеться в заяві спільноти «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців».

Анатолій та Ольга Шарії дали інтерв’ю іспанським журналістам 10 лютого, в якому заявили, що постійно отримують погрози від українських неонацистів, яким немовби потурає українська влада. Шарій також сказав, що минулого року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.

За даними «Слідство.Інфо», Шарій став власником вілли в Іспанії у 2019 році.