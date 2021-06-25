Самый настоящий протест: в Донецке борятся против постройки храма УПЦ МП в сквере

В донецком парке Шахтостроителей, или, как говорят местные, в парке «Гулливер» захотели построить храм. Даже оградили территорию металлическим забором. Но жители взбунтовались: они боятся, что деревья вырубят и разрушат детские площадки. Горожане расклеили листовки против церковной стройки и обратились в оккупационную администрацию. Можно ли этот массовый протест назвать проявлением гражданского общества в оккупированном гибридными силами России городе?

С одной стороны – лавочки и деревья, с другой – высокий забор из металлопрофили. Так выглядит территория в парке Шахтостроителей, где хотят построить храм. На сайте оккупационной администрации Донецка написали, что для строительства и дальнейшей эксплуатации храма на пересечении улиц Антипова и Краснофлотской попросили 2000 квадратных метров земли.

Также в местных пабликах есть фото бумаги за подписью так называемого «первого заместителя главы администрации Донецка» Максима Жуковского. Жуковский подтверждает, что оккупационная администрация Донецка разрешила разработать проект землеустройства для бессрочного пользования религиозной православной общине «Святой Матроны Московской приход Донецкой епархии Украинской православной церкви города Донецка Донецкой области». На основании этого разрешения в парке установили забор и будут строить храм.

Сопротивление

Часть местных жителей выступила против стройки. Люди организовались и создали канал в Телеграмме. 25 июня на 17.00 в нем было 638 участников. В этой группе написали, что она неполитическая и неантирелигиозная.

Участники группы опасаются, стройка храма затянется, приведет к массовой вырубке деревьев и к сносу самой горки-Гулливера.

Вот как комментируют события участники группы:

А колокола под окнами – это норм

– Спортивные и детские хорошие площадки строить значит не хотят. Денег нет... А вот очередной бездушный храм за миллионы, – это пожалуйста. А колокола под окнами – это норм.

Пусть строят, что хотят, на пустырях

– Пусть строят, что хотят, на пустырях, сажают вокруг цветы и деревья и этим облагораживают территорию. А вырубить в парке деревья, которым нужно много лет чтобы вырасти!?!?! Это дичь полнейшая!!!

Храм – это дом Бога, лечебница душ и телес человеческих

Есть в группе и сторонники строительства. Вот один из комментариев: «Люди, одумайтесь, что вы делаете!!! Неужели деревья, парковая зона дороже и важнее жизни и души человеческой!!! Храм – это дом Бога, лечебница душ и телес человеческих!!! Вас, вводят в заблуждение и манипулируют вашим мышлением!!! Посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Парк есть и будет, но на его территории будет стоять архитектурно красивое здание, рядом детская площадка и красивые газоны. Колокольный звон будет напоминать, что наступил новый день, праздник, ведь многие из вас ходят водичку освятить, Пасху, куличи, яйца посвятить».

15 июня администраторы группы отчитались о промежуточных результатах протеста: строительство отложили для разбирательства; пообещали убрать только 3 дерева; забор останется, но людям разрешат гулять.

Против строительства активные горожане расклеивают листовки. А в парке на асфальте появилась надпись: «Спаси парк». А позднее надпись видоизменили и добавили другой краской противоположный смысл: «Спаси парк от безбожников».

С доски объявлений сорвали объявление за сохранение парка

25 июня участники группы стали жаловаться, что их листовки срывают.

«Только что наблюдал картину как с доски объявлений сорвали объявление за сохранение парка, и в другом месте наклеили пассажирские перевозки Донецк-Москва-Воронеж», – написал один из протестующих.

Протест есть, а гражданское общество в оккупации невозможно – Красноперов

Означает ли организованное сопротивление стройке, что в оккупированном гибридными силами России Донецке начало развиваться гражданское общество? Глава правления ОО «Сильні громади» Валентин Красноперов считает, что протест в Донецке – это не показатель работы гражданского общества. По его мнению – это продолжение акций в России. Там в 2019 году в разных городах тоже протестовали против строительства церквей в парках и скверах.

Откуда берутся такие конфликты? Валентин Красноперов говорит, что нынешняя Россия и оккупированный ее гибридными силами Донбасс построены на объединении двух противоречий: православность Российской империи смешали с атеизмом коммунистического Советского союза. А это приводит к увечью государственной идеологии и расколу в элитах, убежден Красноперов. Ведь одни – религиозны, а другие – коммунисты. Но и те, и другие объединены, как говорит общественник, под одним идеологическим зонтиком.

Этот протест возможен потому, что система элит не может прийти к согласию

«И когда ты видишь, что церковь, по сути, отжимает парк, московская церковь, то легитимности давить полностью людей, которые этому противостоят, у московского ареала нет. И этот протест, – он возможен именно потому, что система элит не может прийти к согласию: мы или полностью давим людей, отжимая парк за церковь; или мы говорим о том, что мы светское государство, и если церковь что-то хочет, – она имеет право на строительство храма, и идет и покупает места там, где они продаются, а не там, где она хочет отжать», – рисует линию идеологического разлома Красноперов.

Этот раскол между условными верующими и атеистами (люди акцентирут, что они не против религии,а против конкретно этой застройки), по его мнению, позволяет протестовать даже в оккупации. Если бы, например, жители Донецка возмущались отсутствием воды, то же «МГБ» угрозами разогнало бы их. Но здесь, когда дело коснулось веры, в самом «МГБ» нет быстрого консенсуса: душить протест или нет.

Задел неплохой, – но дальше роста не будет

Спасая парк, люди проявляют ситуативную гражданскую активность. Но, убежден Красноперов, в условиях оккупации это – не проявления гражданского общества: «Это, к сожалению, стать полноценным гражданским обществом не может: в условиях абсолютно закрытых, руководимых вручную, тоталитарных силовых, медийных и других органов. То есть, задел неплохой, – но дальше роста не будет. Корешки начали расти, – но земля в бетоне».

Чем это закончится? Красноперов говорит, что в России обычно церковники дают деньги атеистам и строят храмы. Правда, не так быстро, как хотелось бы.

А в Донецке на 26 июня в парке запланировали субботник и встречу с жителями, представителями оккупационной администрации и церкви.

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