МЗС України викликало послів Німеччини і Франції через ініціативу про саміти ЄС-Росія

Посли Німеччини та Франції в Україні були запрошені у п’ятницю до МЗС за дорученням профільного міністра Дмитра Кулеби для обговорення ініціативи про відновлення самітів ЄС – Росія, повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

«Українська сторона наголосила, що така ініціатива іде всупереч санкційній політиці ЄС, ухваленій у відповідь на агресію РФ проти України, підриває європейську солідарність на тлі ескалації Росією ситуації на тимчасово окупованих територіях та кордонах України, не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей. У відповідь глави іноземних дипмісій відзначили, що це була лише ідея для обговорення у контексті розгляду стратегії ЄС щодо Росії на засіданні Європейської ради 24 червня. Зазначена пропозиція в кінцевому результаті не була підтримана. Посли підтвердили, що Німеччина і Франція є незмінним друзями України, продовжують докладати зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що «сторони домовилися, що подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням».

Напередодні пройшов саміт Європейського Союзу, незадовго до початку якого канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон запропонували запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт із лідерами Євросоюзу у рамках перезапуску відносин із Кремлем.

Втім, за підсумками зустрічі 24 червня стало відомо, що пропозиція не отримала підтримки. Меркель, однак, зазначила, що інші формати діалогу з Росією «будуть досліджуватися».

Пізніше речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська влада «шкодує» через рішення Євросоюзу не поновлювати формат самітів із Росією.

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В МЗС України обіцяли розібратися на рівні послів Німеччини і Франції щодо цієї ініціативи. Очільник МЗС Дмитро Кулеба, перебуваючи в Брюсселі, застеріг Євросоюз від поновлення самітів із Росією, назвавши це небезпечним відхиленням від санкційної політики блоку.

Саміти між Росією та Європейським Союзом були зупинені після початку російської агресії проти України 2014 року.