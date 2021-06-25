«Все пройшло добре»: Україна, Молдова і Грузія презентували в Брюсселі «Асоційоване тріо»

Голови міністерств закордонних справ України, Молдови і Грузії 24 червня презентували в Європейському Союзі формат «Асоційованого тріо». Про це повідомила пресслужба МЗС 25 червня.

За повідомленням, візит голови МЗС України Дмитра Кулеби, його грузинського та молдовського колег Давіда Залкаліані та Ауреліу Чокоя мав на меті переговори з представниками ЄС «щодо пріоритетів новоствореного тристороннього формату посиленої співпраці України, Грузії та Молдови з європейської інтеграції – «Асоційованого тріо».

Дипломати зустрілися з високим представником Євросоюзу із закордонних справ Жозепом Боррелем, виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і комісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї та депутатами Європейського Парламенту.

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«Під час зустрічі з Жозепом Боррелем міністри представили спільне стратегічне бачення подальшого розвитку Східного партнерства та «Асоційованого тріо». Дмитро Кулеба, Давід Залкаліані та Ауреліу Чокой окреслили пріоритетні сфери для посилення співпраці з ЄС задля розвитку відносин особливого партнерства між ЄС та державами Східного партнерства, які уклали угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також задля зміцнення стійкості та безпеки в регіоні», – йдеться в заяві МЗС.

Сам Кулеба, коментуючи поїздку, зазначив, що це перша презентація нового формату в столиці Євросоюзу.

«Все пройшло добре, загалом ініціатива сприйнята позитивно. Це, о речі, перший випадок, коли не Європейський Союз нам пропонує якісь формати взаємодії, а ми їх розглядаємо і приймаємо, а ми створюємо зручний і корисний нам формат взаємодії і пропонуємо його ЄС для взаємодії. В цьому теж є поворотний момент», – сказав він.

За словами міністра, Київ протягом кількох років разом із Тбілісі та Кишиневом наполягав на запровадженні принципу диференціації в Східному партнерстві, аби виділити ці три країни, які мають Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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«Три країни, які мають європейські амбіції, Угоду про асоціацію, повинні мати доступ до більш просунутих програм і інструментів допомоги, ніж ті країни, які не прагнуть європейської інтеграції. Нас дуже довго не чули, але – певно, просто такий збіг обставин – після створення «Асоційованого тріо» під час нашого візиту до Брюсселю виявилося, що нас почули і принцип диференціації буде запроваджений в діяльність політики європейського сусідства Східного партнерства. Також буде діяти принцип інклюзивності», – розповів Кулеба.

Він додав, що, окрім нового формату, дипломати обговорювали конкретні проєкти співпраці з Євросоюзом.

«Ми не хочемо, щоб все крутилося вічно довкола допомоги. Нам потрібні спільні, вигідні для всіх проєкти, рівноправні, де всі бачать свою вигоду. Це й буде справжня європейська інтеграція України», – вважає голова МЗС.

Україна, Грузія та Молдова підписали тристоронній меморандум про започаткування посиленої співпраці з питань європейської інтеграції «Асоційоване тріо» у травні 2021 року.