Усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють, але є обмеження при в’їзді

ЛЬВІВ – Від сьогодні, 23 червня, працюють усі вісім автомобільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. У польській частині відновили роботу автомобільні пункти пропуску «Зосин – Устилуг», «Долгобичув – Угринів» і «Кросценко – Смільниця». А ось перетнути кордон надалі можуть не всі громадяни України через карантинні обмеження.

Пункт пропуску «Долгобичув – Угринів» – один із трьох, де сьогодні відновлено роботу. Тут спільний контроль ведуть українські та польські прикордонники і митники. Охочих перетнути кордон – обмаль. Хоча до карантину автомобільна черга розтягувалась на кілометри.

Водій Михайло Ковальов бусиком перевозив людей на роботу в Польщу.

Лиш би стабільно працював

«Польща вимагає ліцензію на перевезення, а пасажири повинні мати запрошення на роботу, хто – у бізнесових справах, тому потрібні підтверджуючі документи і він може перебувати один в автомобілі. Я тест на коронавірус не роблю на польській стороні, бо нам дозволяє це ліцензія. Коли цей пункт пропуску не працював, то я їздив через Рава-Руську. Бувало, що 4-5 годин стояли у черзі. Звісно, доводилось велике коло робити до кордону. А я живу в Червонограді і мені на цей пункт пропуску в Угринові 35 кілометрів. Лиш би стабільно працював», – каже Михайло Ковальов.

1З березня 2020 року, у зв’язку з запровадженням карантинних обмежень, не працювала більшість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, окрім Шегині. Український уряд з 20 травня минулого року ухвалив рішення про відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу. Однак Польща на такий крок не пішла. І лише з 23 червня цього року в польській частині знову запрацювали всі пункти, вже пропускають автомобільний транспорт у «Зосин – Устилуг», «Долгобичув – Угринів», «Кросценко – Смільниця».

«Коли пункт пропуску «Долгобичув – Угринів» не функціонував із польської сторони, то з української працював, українські військовослужбовці цілодобово охороняли державний кордон праворуч і ліворуч від пункту пропуску. До пандемії цей пункт пропуску перетинали переважно місцеві мешканці на приватних автомобілях», – каже військовослужбовець Львівського прикордонного загону Ярослав Ясінський.

У перший день відновлення роботи, з 1-ї години ночі до 16-ї години, «Зосин – Устилуг» в обидва напрямки перетнули 233 особи на 89 транспортних засобах, «Долгобичув – Угринів» – 84 особи і 71 транспортний засіб, «Кросценко – Смільницю» – 88 осіб і 63 транспортні засоби. Через ці пункти пропуску можна проїжджати автомобілями, автобусами.

Піший пункт пропуску зараз працює лише у Шегині. У «Долгобичуві – Угринові» піший пункт пропуску діяв протягом трьох років, але у 2018 році Польща його зачинила через неспроможність місцевої влади України створити належну інфраструктуру для подорожуючих, як це є в сусідній державі. Допоки українська сторона не виконає зобов’язань, піший рух на цьому пункті пропуску не відновлять. На сьогодні жодні роботи там не ведуться.

Однак, якщо всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють, то скористатися ними на сьогодні можуть ще не всі громадяни України, а лише ті, які їдуть на роботу, в бізнесових справах, на навчання, або мають дозвіл на постійне проживання.

Сьогодні у пункті «Долгобичув – Угринів» польські прикордонники не пропустили 10 громадян України, які не мали всіх необхідних документів. Українці, щоб потрапити у Польщу, повинні зробити на польській стороні платний тест на виявлення коронавірусу або ж зобов'язані сидіти на карантині.

Із 17 червня цього року на території України встановлено «зелений» рівень епідемічної безпеки. Відтепер в Україну іноземці можуть в’їхати без ПЛР-тесту, але потрібен сертифікат страхування.

Обмеження виїзду за кордон, зокрема у Польщу, позбавило більшість мешканців прикордоння, які користувались правилами Малого прикордонного руху, щоденних заробітків. А цей рух охоплює близько 900 тисяч жителів прикордонних населених пунктів. Тепер таким заробітком, а це переважно перенесення товару без оподаткування, займаються деякі студенти з України, які навчаються у Польщі, і мають право на перетин кордону.