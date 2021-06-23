МВС: на кордоні з Угорщиною відновив роботу один із пунктів пропуску

На кордоні з Угорщиною знову запрацював пункт пропуску «Дзвінкове». Як повідомила у середу пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, пункт пропуску відкрився та функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00.

«Тільки за перші години прикордонники Мукачівського загону оформили близько 20 автомобілів з пасажирами. За відгуками самих подорожніх, тут перетинати кордон зручніше і швидше, а раніше доводилось об’їжджати значну частину дороги та перетинати кордон за сотні кілометрів, що призводило до значних незручностей, особливо для місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск «Дзвінкове – Лонья» розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області. Пункт пропуску був закритий з вересня 2020 року.

Громадян просять під час планування закордонних подорожей та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини, щодо в’їзду.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на кордоні з Польщею знову запрацювали три пункти пропуску: «Зосин – Устилуг», «Долгобичув – Угринів» та «Кросценко – Смільниця».