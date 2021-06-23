На кордоні з Польщею запрацювали ще 3 пункти пропуску – МВС

У польській частині автомобільних пунктів пропуску «Зосин – Устилуг», «Долгобичув – Угринів» та «Кросценко – Смільниця» відновились пропускні операції.

«Зазначені пункти пропуску почали свою роботу сьогодні, 23 червня, з 01:00 (за київським часом). Вже за перші кілька годин роботи у зазначених пунктах пропуску прикордонники оформили понад 250 осіб та близько 100 транспортних засобів. Зокрема, пункт пропуску «Устилуг» перетнуло 130 осіб та близько 40 транспортних засобів, в «Угриневі» було оформлено більше 70 осіб, 22 легковики та автобуси і у «Смільниці» перетнуло майже 50 осіб та 36 транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

Водночас прикордонники закликають ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють у країнах в’їзду, під час планування подорожей.

Кабінет міністрів України постановив відновити роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом та Молдовою 20 травня 2020 року.