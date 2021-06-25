МЗС «поспілкується» з послами Франції й Німеччини через ідею поновити саміти ЄС-Росія – Кулеба

Саміт Європейського Союз не підтримав ідею фактично поновити саміти із Росією, але Міністерство закордонних справ обговорить із послами Німеччини та Франції причини, чому ця пропозиція виникла. Про це за підсумками вчорашньому саміту Євросоюзу повідомив 25 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що участь України на саміті мала бути сконцентрована на презентації формату Асоційованого тріо з Грузію та Молдовою. Але по прибутті до Брюсселя він дізнався, що Німеччина та Франція внесли пропозицію додати до стратегії Євросоюзу щодо Росії поновлення самітів між блоком та Кремлем.

«Якби ця ініціатива пройшла, то вперше з 2014 року система тиску на Росію у зв’язку з російською агресією була б послаблена, а не навпаки, посилена. Це був би страшний прецедент. Це, звісно, внесло дуже серйозні корективи у мій візит. Я швидко скоординував позицію із президентом... і почав предметно працювати над тим, щоб на момент початку саміту – в мене був час зранку до обіду – максимальна кількість країн ЄС та чиновників Європейської комісії перше, знали позицію України – категорично проти цієї поправки, а друге – володіли достатніми аргументами, щоб відбивати цю німецько-французьку пропозицію», – розповів міністр.

За словами Кулеби, про те, що пропозиція поновити саміти зрештою не була підтримана, він дізнався вранці, вже по поверненню до України. Крім того, повідомлення Європейської ради за підсумками зустрічі містять чергове нагадування, що Росія повинна повністю виконати Мінські домовленості. Такий результат голова МЗС назвав перемогою, але додав, що Київ буде «розбиратися, що стоїть за цією ініціативою.

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«Я страшно не люблю з близькими друзями й партнерами дискутувати на неприємні теми, я люблю говорити про те, що нас об’єднує, але я переконаний, що, коли близькі до тебе країни, дружні, роблять щось, що грубо і... хотів сказати цинічно, але не буду – грубо порушує твої національні інтереси, то ти маєш бути з ними відвертим і так само жорстко свої інтереси захищати. Тому сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції і хочемо краще розуміти, які наміри переслідують Берлін і Париж і як це співвідноситься із санкційною політикою проти Росії і їхньою роллю посередників у нормандському форматі», – анонсував він.

Напередодні Кулеба, перебуваючи в Брюсселі, застеріг Євросоюз від поновлення самітів із Росією, назвавши це небезпечним відхиленням від санкційної політики блоку.

До початку саміту ЄС канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон запропонували запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт із лідерами Євросоюзу у рамках перезапуску відносин із Кремлем. Втім, за підсумками зустрічі 24 червня стало відомо, що пропозиція не отримала підтримки.