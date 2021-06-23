Відносини Грузії та України налагоджуються – заяви президентів

Вранці 23 червня на площі біля Маріїнського палацу лунали державні гімни Грузії та України. Президенти двох країн оглянули стрій воїнів почесної варти. Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі представили членів офіційних делегацій і розпочали переговори у форматі віч-на-віч. Згодом відбулися українсько-грузинські переговори під головуванням президентів двох держав. За результатами перемов Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі зробили заяви для представників ЗМІ.

Україна та Грузія пов'язані спільними цілями

Передусім Володимир Зеленський звернув увагу на те, що «насправді це перший офіційний візит президента Грузії в Україну за останні 15 років».

За його словами, «Україна та Грузія пов'язані спільними цілями: досягнення повноправного членства в Європейському союзі та НАТО». Також Зеленський зазначив, що дві держави мають однакову позицію щодо подальшого розвитку [програми ЄС] «Східного партнерства».

«Я також хочу висловити щиру вдячність за послідовну підтримку Грузією суверенітету та територіальної цілісності України, невизнання спроби анексії Кримського півострова та засудження російської агресії на Донбасі і на сході України, – заявив Володимир Зеленський. – Ми з нетерпінням чекаємо активної співпраці з грузинською стороною в рамках Кримської платформи, спрямованої на захист прав кримчан та деокупацію Кримського півострова. Зі свого боку, я хочу підтвердити рішучу підтримку Україною суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах».

Посилити співпрацю у царині безпеки в Чорноморському регіоні

За словами Зеленського, одним із ключових завдань для України та її партнерів є посилення співпраці в царині безпеки в Чорноморському регіоні. «Чорне море має бути безпечною акваторією, яка буде вільною для торгівлі та вільною для судноплавства», – заявив він.

За словами Зеленського, Україна вже активно працює над зміцненням співпраці в Чорноморському регіоні з країнами-партнерами, зокрема Грузією. «Я сподіваюся, що незабаром ми побачимо прогрес», – додав український президент.

Стратегічне партнерство України та Грузії має наповнитися реальним змістом і конкретними проєктами, заявив Володимир Зеленський.

«Політичний діалог між Києвом і Тбілісі набирає обертів. Наше спільне завдання – наповнити формат стратегічного партнерства України та Грузії реальним змістом і конкретними проєктами на основі взаємопідтримки та високого рівня довіри між нами», – цитує Зеленського сайт Офісу президента.

Володимир Зеленський також зазначив, що обговорював із Саломе Зурабішвілі питання повернення на батьківщину громадян, які вчинили злочин і були визнані винними в суді.

За словами Зеленського, Україна та Грузія планують активізувати торговельно-економічне співробітництво та збільшити товарообіг між країнами в 2021 році на 25%.

Запрошення до Грузії

Саломе Зурабішвілі повідомила, що запросила Володимира Зеленського до Грузії і висловила сподівання, що 30-а річниця грузинсько-українських відносин буде відзначатися на високому рівні в наступному році.

«Сьогоднішній візит – це лише початок зміцнення наших політичних відносин. Я запрошую президента Зеленського відвідати Грузію 18 липня. Я також розумію, що Кримська платформа дуже важлива, і як тільки ми повернемося назад, ми в координаційному режимі будемо вирішувати, хто буде представником Грузії при формуванні цієї платформи, що дуже важливо, – зазначила грузинська лідерка. – Безперечно, на цій платформі буде представлена Грузія. У той же час, я сподіваюся, що наступного року ми будемо відзначати 30-у річницю наших відносин на високому рівні, я запропонувала президентові Зеленському відзначити цю важливу дату з Днями культури», – сказала Зурабішвілі.

Зурабішвілі констатувала, що відносини з Україною нормалізуються після охолодження, пов’язаного з ситуацією довкола експрезидента Міхеїла Саакашвілі. Вона висловила впевненість у подальшому зміцненні цих відносин.

«Відносини між Україною та Грузією повертаються до норми, яка базується на двох основних принципах, а саме багатовіковій дружбі народів та підтримці суверенітету та територіальної цілісності між країнами», – сказала Зурабішвілі.

Грузинсько-українські відносини покращилися за останні місяці. На початку червня прем’єр-міністр України здійснив офіційний візит до Тбілісі.

Загострення відносин між урядами Грузії та України сталося в травні 2020 року, після того як президент Володимир Зеленський призначив третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Ради реформ. Уряд Грузії заявив, що призначення засудженого на батьківщині Саакашвілі на посаду викликає запитання.

Міністерство закордонних справ Грузії тоді викликало посла Теймураза Шарашенідзе з Києва до Тбілісі для консультацій, повернувся він в Україну майже через рік, у квітні 2021 року. Виступаючи перед парламентом Грузії 9 квітня, за кілька днів до повернення посла, президентка Зурабішвілі заявила, що необхідно негайно повернути посла до Києва. 21 квітня українське МЗС повідомило, що президенти Зеленський та Зурабішвілі під час телефонної розмови домовились повернути посла.