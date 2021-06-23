Переговори президентів України та Грузії: Зеленський бажає «конкретних проєктів» з Тбілісі

Стратегічне партнерство України та Грузії має наповнитися реальним змістом і конкретними проєктами, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі у Києві.

«Політичний діалог між Києвом і Тбілісі набирає обертів. Наше спільне завдання – наповнити формат стратегічного партнерства України та Грузії реальним змістом і конкретними проєктами на основі взаємопідтримки та високого рівня довіри між нами», – цитує Зеленського сайт Офісу президента.

Зі свого боку, як зазначають в ОПУ, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала спільними цілями України та Грузії деокупацію територій, євроатлантичний шлях та зростання співпраці.

«Володимир Зеленський також наголосив, що Україна та Грузія мають спільні цілі щодо набуття повноправного членства в Європейському союзі та НАТО, а також спільне бачення подальшого розвитку Східного партнерства», – йдеться в повідомленні.

Саломе Зурабішвілі також запевнила, що Грузія обов’язково буде представлена на саміті Кримської платформи на високому рівні, додали в ОПУ.

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сьогодні з офіційним візитом перебуває в Україні.