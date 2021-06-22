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В Україну прибула президентка Грузії

Саломе Зурабішвілі зустрінеться завтра з Володимиром Зеленським

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розпочала офіційний візит в Україну, повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

«Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит в Україну», – повідомив Боднар у твітері.

В Офісі президента раніше зазначили, що 23 червня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Грузії Саломе Зурабішвілі. В обідній час очікується зустріч з пресою в Маріїнському палаці.

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