В Україну прибула президентка Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розпочала офіційний візит в Україну, повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

«Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит в Україну», – повідомив Боднар у твітері.

В Офісі президента раніше зазначили, що 23 червня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Грузії Саломе Зурабішвілі. В обідній час очікується зустріч з пресою в Маріїнському палаці.

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