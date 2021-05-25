Україна та Грузія підписали план співробітництва між міністерствами оборони

Україна та Грузія підписали план двостороннього співробітництва між міністерствами оборони. Документ підписали міністри оборони Андрій Таран та Джуаншер Бурчуладзе, повідомили в українському військовому відомстві.

«Сьогодні, 25 травня, розпочався візит української делегації на чолі з Міністром оборони України Андрієм Тараном до Грузії. У перший день відбулися робочі зустрічі делегації Міністерства оборони з Прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі та Міністром оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе. Перебуваючи у Тбілісі, очільник українського оборонного відомства висловив переконання, що цей візит сприятиме активізації розвитку двостороннього українсько-грузинського оборонного співробітництва», – мовиться у повідомленні.

Таран наголосив, що Україну та Грузію єднають спільні загрози та цілі розвитку.

«Наші народи поділяють прагнення Європейської та Євроатлантичної інтеграції. Грузія, як і Україна, прагне отримати План дій щодо членства в НАТО. Ми сповнені рішучості поглибити співпрацю для ефективнішої протидії регіональним та глобальним загрозам», – зазначив міністр.

Очільники військових відомств також визначили пріоритети співробітництва з огляду на «деструктивні прояви та агресію з боку Росії».

Цього місяця Україна, Грузія та Молдова підписали тристоронній меморандум про започаткування посиленої співпраці з питань європейської інтеграції.