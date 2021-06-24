Кулеба розповів, чи готова Україна долучитися до санкцій щодо Білорусі

Оцінки режиму Олександра Лукашенка Україною та Європейським союзом абсолютно збігаються, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на запитання журналіста Радіо Свобода про те, чи готова Україна долучитися до секторальних санкцій, запроваджених ЄС проти Білорусі.

«Ми якраз зараз уважно вивчаємо нове санкційне рішення Європейського союзу, але загалом наші оцінки режиму Олександра Лукашенка абсолютно збігаються. Сьогодні ми говорили про Білорусь. Всі ми дотримуємося думки про те, що ми маємо стояти на боці білоруського народу, але протидіяти будь-яким спробам Олександра Лукашенка пригнічувати свій власний народ і розвертати країну остаточно в бік Російської Федерації», – сказав Кулеба.

24 червня Рада Європейського союзу запровадила секторальні економічні санкції проти Білорусі. Санкції стосуються експорту нафтопродуктів, калійних добрив і доступу до ринків капіталу ЄС.

21 червня міністри закордонних справ країн Європейського cоюзу вирішили запровадити санкції проти 78 фізичних і восьми юридичних осіб із Білорусі. У тому числі йдеться про причетних до вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську 23 травня, після якого затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Згодом про запровадження санкцій проти 16 фізичних та п’яти юридичних осіб Білорусі у відповідь на репресії з боку режиму Олександра Лукашенка проти представників опозиції та ЗМІ повідомили Сполучені Штати.